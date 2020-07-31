Sivas Mağdurları Platformu’nun hesabı kapatıldı

Muhammed Uzun İstanbul

1993’ün Temmuz ayında hukuksuz bir şekilde tutuklanarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilen Sivas mazlumlarına bir darbe daha vuruldu. Derin devlet tahrikçileri tarafından ateşe verilen Sivas olaylarının aydınlatılması için kurulan Sivas Davası Mağdurları Platformu’nun (SİDAM) resmi hesabının, Twitter yönetimi tarafından kapatıldığı ortaya çıktı. Sivas olaylarına yönelik yargılamalardaki hukuksuzlukları dile getirilen, ihmalkarlıkları bir bir deşifre eden SİDAM’a, ‘site politikalarını ihlal ettiği’ gerekçesiyle yasak getirildiği öğrenildi. Hiçbir somut gerekçeye dayandırılmayan sansür kararına itirazda bulunan Sivas Davası Mağdurları Platformu’nun bu talebinin ise jet hızıyla reddedildiği bildirildi. Bir taraftan AK Parti Hükümeti’ne özgürlük dersi vermeye kalkan, diğer yandan ‘adalet’ çığlıkları atan sivil toplum örgütlerine ‘sansür’ getiren ABD merkezli Twitter’in gerçek yüzü ise tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi.

Soykök: Bu zihniyet, vicdanlarda mahkum olmuştur

Sivas Davası Mağdurları Platformu Başkanı Feyzullah Soykök ise, gazetemiz Akit’e yaptığı açıklamada, “18 ülkede ofisi bulunan, Türkiye’de ise bir temsilcisi bile bulunmayan Twitter, tarafından susturulmak isteniyoruz. Her fırsatta özgürlükten dem vuranlar, ifade özgürlüğünü bir kez daha ayaklar altına almıştır. Kendileri gibi düşünmeyen herkese sopa gösteren, ayrımcı zihniyet, vicdanlarda mahkum olmuştur” ifadelerini kullandı. “Sivas olaylarındaki soru işaretleri ve sır perdesini hep birlikte kaldıralım” diyen Soykök, “Maide Sûresi’nde, ‘Bir topluluğa karşı duyduğunuz kin sizi adaletsizliğe saptırmasın. Adil davranın’ diye buyurulur. ‘Adalet mülkün temelidir’ gibi ifadeler sadece sloganlarda kaldı. Yapılan itirazımıza bir gerekçe bile sunulmuyor” şeklinde konuştu. Soykök, şunları söyledi: “27 yıldır zindanda tutulan bir insanın özgürlüğe kavuşmasından kim rahatsız olur? İzmir’e koruma ordusuyla giden Aziz Nesin, Sivas’a neden korumasız geldi? Aziz Nesin’in ölmesini kim istedi? Olayları sadece izlemekle yetinen dönemin Valisi, İl Alay komutanı ve İl Emniyet Müdürü hakkında hiçbir işlemin yapılmaması size de garip gelmiyor mu? İşte bizler bu yüzden Sivas olaylarının aydınlatılmasını istiyoruz, yargılamaların yeniden yapılmasını talep ediyoruz.”

Ne olmuştu?

Peygamber Efendimize küfreden Aziz Nesin’in, 2 Temmuz 1993 tarihinde Madımak Oteline gelmesi sonrası yaşanan olayların ardından 157 kişi gözaltına alındı. Oteli ateşe verenlerin kim oldukları tespit edilememesine rağmen gözaltına alınanlar adeta günah keçisi ilan edildi. Daha sonraki yıllarda yargı sürecinde onlarca kişi ağır cezalara çarptırıldı. 27 yıl boyunca haksız yere zindanlarda tutulan mağdurların, “yeniden yargılanma” talepleri sürekli görmezden gelindi. Yüzlerce dava çeşitli sebeplerle düşürülürken, yeniden yargılama için onlarca gerekçesi olan Sivas davası sanıkları, hâkim karşısına çıkartılmadı.