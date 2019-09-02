Sivas Kongresi’nin 100. yılına özel 4 Eylül Marşı Sivas Kongresi’nin 100.

Sivas Kongresi’nin 100. yılına özel Sivas Valisi Salih Ayhan’ın eşi tarafından yazılan "4 Eylül" marşı ilgi odağı oldu.

Sivas Kongresinin 100. Yılına özel yazılan “4 Eylül” marşının sözleri Sivas Valisi Salih Ayhan’ın eşi Zeynep Akkiraz Ayhan tarafından yazıldı. Ayhan tarafından sözleri yazılan marşı, Sivas Bilim ve Sanat Merkezi’nde görevli müzik öğretmeni Muhammed Hasan Dağdeviren besteledi. Marş için çekilen klipte, kongre gününe ve yapıldığı Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi’ne ait görüntülere de yer verildi.

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