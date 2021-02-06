Sivas İl Sağlık Müdürlüğü trijenerasyon sistemi ve çamaşır makinası bakım onarım hizmeti alacak
Sivas İl Sağlık Müdürlüğü trijenerasyon sistemi ve çamaşır makinası bakım onarım işi alımı yapacağını ilan etti.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Sivas İl Sağlık Müdürlüğü Trijenerasyon Sistemi ve Çamaşır Makinası Bakım Onarım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.
Trijenerasyon Sistemi ve Çamaşır Makinası Bakım Onarım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edileceği belirtildi.
01.03.2021 10:00 tarihinde yapılacak olan ilan hakkında ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ