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Gündem Sivas buz kesti
Gündem

Sivas buz kesti

Soğuk hava Türkiye'de etkisini sürdürüyor. Sivas'ta gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 17 dereceye indi.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 03:18:00 -
Sivas buz kesti

Kentte son günlerde etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

Kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle göller ve göletler donan Sivas'ta, hava sıcaklığı sıfırın altında 17 dereceye kadar düştü.

Bazı kişiler araçlarının soğuk havadan etkilenmemesi için naylon, kilim ve battaniye ile sararak önlem almaya çalıştı.

Soğuk hava etkisini sürdürecek

Meteorolojinin hava tahminlerine göre, kentte soğul havanın birkaç gün daha etkili olması bekleniyor.

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