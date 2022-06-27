Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Profesör kadroları daimi statüde olmaktadır. Adaylar Öğretim Üyesi Başvuru Formu’nu http://www.sivas.edu.tr adresinden temin ederek Başvuru Formu Örneğinde İstenilen Ekli Belgeler ile;

Doçent kadroları daimi statüde olmaktadır. Adaylar Öğretim Üyesi Başvuru Formu’nu http://www.sivas.edu.tr adresinden temin ederek Başvuru Formu Örneğinde İstenilen Ekli Belgeler ile;

Dr. Öğretim Üyesi kadrosu için Adaylar Öğretim Üyesi Başvuru Formu’nu http://www.sivas.edu.tr adresinden temin ederek Başvuru Formu Örneğinde İstenilen Ekli Belgeler ile Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü’ne müracaat edebileceklerdir.

Başvuruda bulunacak adayların ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 23 (yirmi üç) gün içerisinde (Son Başvuru Tarihi:19.07.2022) Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen ya da posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Posta/kargo yolu ile yapılan müracaatlarda yaşanan aksaklıklardan Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına, Doçent unvanı olanlar da Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvuru yapamazlar.

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