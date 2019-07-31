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Sivas Belediyespor Teknik Direktörü Altunsoy: “Tedbirlerimizi alacağız”

TFF 2.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 16:37
Sivas Belediyespor Teknik Direktörü Altunsoy: “Tedbirlerimizi alacağız”

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sivas Belediyespor’da Teknik Direktör Namık Altunsoy, fikstür çekimi ile ilgili değerlendirmede bulundu. Altunsoy, 8. haftaya kadar sıkışık bir maç trafiği yaşayacaklarını ve ona göre tedbir alacaklarını söyledi.


Teknik Direktör Altunsoy, karşılaşma takviminin takımlara hayırlı olması temennisinde bulunarak, ilk maçın sahalarında oynanmasının kendileri açısından avantaj olduğunu belirtti. Altunsoy, değerlendirmesinde şunları kaydetti:


“Gruptaki her takım değerli. Her biriyle er veya geç maç oynayacağız. Karabükspor ile oynayacağımız maçın iç sahada olması bizim için bir fırsat olabilir. Bir diğer fırsat ise son maçın da kendi evimizde oynanacak olması. İlk yarıda üst üste çıkacağımız Ankara Demirspor ve Sakaryaspor maçlarının hafta içine denk gelmesi biraz dezavantaj gibi görünse de bunu avantaja çevirmenin yollarını arayacağız. Özellikle 4. haftadan sonra oynayacağımız kupa maçını da düşünürsek, 8. haftaya kadar çok sıkışık bir maç trafiği yaşayacağımız görülmektedir. Bizler de buna göre tedbirlerimizi alacağız. Amacımız ister iç saha olsun ister dış sahada olsun takımımıza kazanmaya yönelik bir oyun anlayışı yerleştirerek, üst sıralarda yer almaya çalışmak olacaktır.”


Sivas Belediyespor, 2019-2020 futbol sezonunun ilk maçında kendi evinde 1 Eylül Pazar günü Kardemir Karabükspor ile karşı karşıya gelecek.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 16:37
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