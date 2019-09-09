Sivas Belediyespor, Sıla Demircan’ı transfer etti

Yeni sezonda Hentbol 1. Lig’inde Sivas’ı temsil edecek olan Sivas Belediyespor Bayan Hentbol takımında, sezon öncesi transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.

Bu kapsamda yeşil-beyazlı kulüp geçen yıl Kayseri Gençlikspor Kulübü’nde oynayan başarılı genç oyuncu Sıla Demircan’ı kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz gün kaleci Leyla Gümüşsoy ile anlaşan Sivas Belediyespor, oyuncu Sıla Demircan ile anlaşmaya vardı. Yeşil-beyazlı kulübe imza atan Sıla, takımla beraber çalışmalara başladı.

Sivas Belediyespor Bayan Hentbol takımının antrenörü Doğan Ardahanlı ise, transfer çalışmalarının devam ettiğini söyleyerek, birkaç oyuncu daha alacaklarını belirtti. Ardahanlı, ayrıca yeni transfer Sıla Demircan’a da başarılar diledi.