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Ekonomi Sivas Belediyesi, kültür merkezi için start verdi
Ekonomi

Sivas Belediyesi, kültür merkezi için start verdi

Sivas Belediyesi, Fatih Kültür Merkezi yapım işi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihaleye çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-06-05 13:48:00 -
Sivas Belediyesi, kültür merkezi için start verdi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre yaklaşık 5800 metrekare betonarme kapalı alanlı kültür merkezi ve çevre düzenlemesi yapılması işinin ihalesi 30.06.2021 tarih ve saat 14:00’de Sularbaşı mah. Kızılay sk. Belediye Ek Hizmet Binası Kat : 2 Sivas adresinde gerçekleştirilecek. Kültür merkezinin yer tesliminden itibaren 400 takvim günü içerisinde bitirilerek hizmete sokulması amaçlanıyor.

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