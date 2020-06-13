Sivas 4 Eylül Stadyumu dezenfekte edildi

Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması yapıldı.

Süper Lig’in 27. haftasında 15 Haziran Pazartesi günü oynanacak DG Sivasspor-Denizlispor karşılaşması öncesi, ev sahibi ekibin maçlarını oynadığı stadyum, Sivas Belediyesi ekiplerince dezenfekte edildi.

4 kişilik ekiple yapılan çalışma, protokol tribünü, basın tribünü, yayıncı kuruluş ve radyo anlatım odaları, anons odası, iki takımın soyunma odaları, hakem, gözlemci, temsilci, doping, güvenlik, basın toplantısı odaları, ortak alanlar, yedek kulübeleri, sağlıkçı kulübeleri ve yeşil sahanın tüm çevresi, ekipler tarafından dezenfekte edilerek karşılaşmanın oynanmasına hazır hale getirildi. Gerekli tedbirlerin alınmasına maç öncesi ve sırasında da devam edilecek.

Konu ile ilgili basın mensuplarına açıklamada bulunan Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, kentte dezenfekte çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Pazartesi günü oynanacak olan Sivasspor-Denizlispor maçı öncesi 4 Eylül Stadyumumuza dezenfekte çalışmalarına başladık. Korona virüs ile mücadele kapsamında ilimizde birçok dezenfekte çalışması yaptık. Buna 4 Eylül Stadyumumuzda eklendi. Sivasspor’umuza da Süper Lig’de başarılar diliyorum" dedi.

Spor medyası korona virüs testinden geçti

Süper Lig’in 27. haftasında oynanacak olan DG Sivasspor-Denizlispor mücadelesini takip edecek basın mensuplarına korona virüs testi yapıldı. Türkiye Spor Yazarları Derneği Sivas Şubesi’nde Sivasspor-Denizlispor karşılaşmasında görevli foto muhabiri, muhabir ve TSYD görevlileri, Sağlık Bakanlığı’nın görevlendirdiği ekipler tarafından testten geçti. Hijyen şartları altında uygulanan testlerde, sosyal mesafeye kuralına dikkat edildi.

Yapılan testin ardından açıklama yapan Sivas Halk Sağlığı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Kemal Filiz, "2019-2020 sezonunun tabiri caiz ise 3. sezonu başlayacak. 15 Haziran’da da inşallah Sivasspor sahaya çıkacak. Biz de sahada bulunan tüm görevlilerin testini yapıyoruz. Bu anlamda sağlık çalışanlarımız ciddi emek veriyorlar. Basın emekçileri arkadaşlarımızın, hem sağlığını korumak hem de Türkiye Futbol Federasyonu’nun vermiş talimatlarını yerine getirmek için bugün itibariyle testlerimizi yaptık. Bundan sonra düzenli olarak iç saha maçlarında görevli tüm basın mensubu arkadaşlarımıza yine bu testleri yapacağız. Bu sistem 8 hafta boyunca böyle devam edecek. İnşallah bu pandemi süreci atlatılır. Yeni sezonda da inşallah hep beraber test yapmadan rahat bir şekilde maçlarımızı izleyebiliriz" dedi.

TSYD Sivas Şube Başkanı Kemal Çağlayan ise "Pazartesi günü oynanacak Sivasspor-Denizlispor karşılaşması öncesi müsabakada görev yapacak basın mensuplarına test yapıldı. Sağlık İl Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz ortak çalışmayla bugün itibariyle testler yapıldı. Yarın sonuçlarımızı alarak TFF’nin belirtmiş olduğu doktora teslim edeceğiz" diye konuştu.