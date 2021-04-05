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Dünya Şivan Perver'in kardeşi öldü
Dünya

Şivan Perver'in kardeşi öldü

Terör destekçisi Şivan Perver'in kardeşi Aziz Aygün koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 15:56:00 -
Şivan Perver'in kardeşi öldü

Terör destekçisi Şivan Perver olarak bilinen İsmail Aygün’ün Belçika’da yaşayan kardeşi Aziz Aygün, korona virüs nedeniyle uzun süredir tedavi gördüğü hastanede öldü.

Aziz Aygün’ün cenazesi Türkiye’ye getirilerek memleketi Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde defnedildi.

İsmail Aygün’ün 65 yaşındaki kardeşi Aziz Aygün, yaşadığı Belçika’da korona virüse yakalandı. Uzun süre hastanede tedavi gören Aygün, önceki gün hayatını kaybetti.

Türkiye’ye getirilen cenaze, memleketi Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Gözeli kırsal mahallesine bağlı Yaylaevlerinde öğle namazının ardından defnedildi

 

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