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Şivan Perver kimdir kaç yaşında? Şivan Perver'den harekat açıklaması

TSK'nın Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarına yönelik Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının ardından Şivan Perwer Türkiye'ye tepki gösterdi. Perwer, "Direneceğiz, en son kalan kişiye kadar direneceğiz. Kürdistan'ı size bırakmayacağız." ifadelerini kullandı. Peki, Şivan Perver kimdir? Şivan Perver kaç yaşında ve nereli? Şivan Perver ne iş yapıyor? İşte Şivan Perver'in hayatı...

10 Ekim 2019 Perşembe 00:10
Şivan Perver kimdir kaç yaşında? Şivan Perver'den harekat açıklaması

TSK'nın Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarına yönelik Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının ardından Şivan Perwer Türkiye'ye tepki gösterdi. Perwer, "Direneceğiz, en son kalan kişiye kadar direneceğiz. Kürdistan'ı size bırakmayacağız." ifadelerini kullandı. Peki, Şivan Perver kimdir? Şivan Perver kaç yaşında ve nereli? Şivan Perver ne iş yapıyor? İşte Şivan Perver'in hayatı...

Şivan Perver'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması

TSK, hudutların güvenliğini sağlamak, sınırların güneyinde bir terör koridoru oluşturulmasını engellemek amacıyla Barış Pınarı Harekatı başlattı.

Türk askerine destek mesajları yağarken, bazı isimler ise operasyona tepki gösterdi. Bunlardan birisi de açılım sürecinden öne çıkan isimlerden olan Şivan Perwer oldu.

"Kürdistan'ı size bırakmayacağız"

Sosyal medyadan yayınladığı videoda, "Perwer, "Biz size ne yaptık, saldırıyorsunuz. Sizin devletinizi kuran biziz. Yazık değil mi ırkçılar, zalimler. Direneceğiz, en son kalan kişiye kadar direneceğiz. Kürdistan'ı size bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

Şivan Perver kimdir?

Şivan Perwer (d. İsmail Aygün, 23 Aralık 1955, Viranşehir) Kürt müzisyen, şair ve yazar.

İsmail Aygün, 23 Aralık 1955 tarihinde, Şanlıurfa ilinin Viranşehir ilçesinde doğmuştur.

1976 yılında Türkiye'den ayrılıp, Almanya'ya yerleşmiş ve geleneksel şarkılardan oluşan ilk resmî albümünü çıkarmıştır.

1991 yılında, birçok uluslararası sanatçı ile birlikte bir yardım konserinde sahne almıştır.

2004 yılında Frankfurt kentinde, kendi adını taşıyan bir vakıf kurmuştur.

16 Kasım 2013 tarihinde, Diyarbakır'ı ziyaret ederek, yeniden Türkiye'ye dönmüştür.

 

Ödülleri

2004 Grand Prix du Disque by l'Académie Charles Cros

2000 San Diego Takdir Sertifikası

Biyografileri

Abdullah İncekan - Umudun Sesi - İstanbul 2015
Abdullah İncekan - Efsaneya Zindi - İstanbul 2012
Salihe Kevirbiri - Bir Dünya Ozanı Şivan Perwer - 2005
Şivan'ın sevdası - Mahmut Baksi İstanbul - 1990

 

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 00:10
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