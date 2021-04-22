  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Sitte-i Sevr nedir? Sitte-i Sevr soğukları ne zaman başlayacak?
Gündem

Sitte-i Sevr nedir? Sitte-i Sevr soğukları ne zaman başlayacak?

Nisan ayının sonuna yaklaşılmasıyla beraber vatandaşlar, boğanın 6 günü olarak da bilinen Sitte-i Sevir soğukları ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki, Sitte-i Sevr nedir? Sitte-i Sevr soğukları ne zaman başlayacak?

Yeniakit Publisher
2021-04-22 21:45:00 -
Sitte-i Sevr nedir? Sitte-i Sevr soğukları ne zaman başlayacak?

Sitte-i Sevir, Nisan ayında yaşanan soğuk günler için ifade edilmektedir. Genellikle altı gün sürmesi nedeniyle ''Boğanın 6 günü'' olarak da bilinir. Sitte-i Sevir, öküz soğuğu olarak da belirtilmektedir.

Halk takvimine göre, Güneş'in sevr burcunda yani boğa burcunda olduğu nisan ayında fırtınaları ile ön plana çıkan altı gününü ifade etmek için kullanılır.

Sitte-i Sevr soğukları ne zaman başlayacak?

Altı rakamını ifade eden ''sitte'' ile boğa burcu anlamını taşıyan ''sevr/sevir'' sözcüklerinin birleşiminden oluşan Sitte-i Sevr dönemi, 21 Nisan ile 26 Nisan tarihleri arasındadır. Bu tarihlerde, rüzgar, fırtına ve hava olayları meydana gelir.

Sitte-i Sevr, eski dönemlerde sıkça kullanılırken özellikle Anadolu'da yaşayan çiftçiler, ''Sitte-i sevir, her saati bir devir'', denizciler ise ''Sitte-i sevür, kapıyı çevür'' sözleriyle insanları uyarmıştır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermeniler resmen kaşınıyor! Azerbaycan ve Rus askerlerine ateş açtılar
Dünya

Ermeniler resmen kaşınıyor! Azerbaycan ve Rus askerlerine ateş açtılar

Ermenistan askerleri, Azerbaycan sınırında görev yapan Azerbaycan ve Rus askerlerine ateş açtı.
Gönül Dağı'nda büyük strateji! Her şeyi bir bir anlattı
Medya

Gönül Dağı'nda büyük strateji! Her şeyi bir bir anlattı

TRT 1 ekranlarında cumartesi günleri yayınlanmakta olan Gönül Dağı dizisi güçlü bir yapım olarak yoluna tüm hızıyla devam ediyor. Berk Atan..
ABD'deki kepazeliğe Türkiye'den sert tepki
Dünya

ABD'deki kepazeliğe Türkiye'den sert tepki

ABD'li senatörlerden Başkan Joe Biden'a 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıma çağrısıyla ilgili değerlendirme yapan AK Parti Sözcüsü Ömer..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay