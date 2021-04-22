Sitte-i Sevr nedir? Sitte-i Sevr soğukları ne zaman başlayacak?

Sitte-i Sevir, Nisan ayında yaşanan soğuk günler için ifade edilmektedir. Genellikle altı gün sürmesi nedeniyle ''Boğanın 6 günü'' olarak da bilinir. Sitte-i Sevir, öküz soğuğu olarak da belirtilmektedir.

Halk takvimine göre, Güneş'in sevr burcunda yani boğa burcunda olduğu nisan ayında fırtınaları ile ön plana çıkan altı gününü ifade etmek için kullanılır.

Sitte-i Sevr soğukları ne zaman başlayacak?

Altı rakamını ifade eden ''sitte'' ile boğa burcu anlamını taşıyan ''sevr/sevir'' sözcüklerinin birleşiminden oluşan Sitte-i Sevr dönemi, 21 Nisan ile 26 Nisan tarihleri arasındadır. Bu tarihlerde, rüzgar, fırtına ve hava olayları meydana gelir.

Sitte-i Sevr, eski dönemlerde sıkça kullanılırken özellikle Anadolu'da yaşayan çiftçiler, ''Sitte-i sevir, her saati bir devir'', denizciler ise ''Sitte-i sevür, kapıyı çevür'' sözleriyle insanları uyarmıştır.