Sitte-i Sevr de ne demekola ki?

Zamanın birinde garibim köylü, "eh hamdolsun artık aprıl (nisan) geldi. Hayvanları çayıra salarım. Ahırda kalan samanı da satar, biraz nefes alırım.." diye düşünmüş. Samanı satmış. Kasabadan keyifle köyüne dönmüş ki, sabah olunca ne görsün. Bir soğuk bir soğuk. Aman ey Rabbim nedir bu hâl? Bir gün iki gün soğukların geçeceği yok. Hayvanı meraya salamıyor. Saman yok önüne koyamıyor. Mecbur kalmış öküzü satıp, saman alıp ineği sarıkızın önüne koymaya.. Odur budur söylenir olmuş: "Kork aprılın beşinden öküzü ayırır eşinden" Şu "iklim takvimi"nin ilginç günlerinden biri de bu mesele gönderme yapıyor: "Sitte-i Sevr". Yani 6 günlük öküz/boğa soğukları.. Şöyle bir deyiş daha vardır: "Sitte-i Sevir, her saati bir devir!"

Sitte-i Sevir, güneşin Sevr yani (Boğa Burcu)'undaki 6 güne gönderme.. Boğa Burcu günümüzde nisan dediğimiz aprıl ayına denk gelmekte..

Keşke bu yazıyı biraz daha erteleyip size nisanda yazsaydık, diyeceğim ama; ömür vefa eder mi etmez mi, bilinmez, el kalem tutarken yazıverelim dedik.. Y. Yalçıner