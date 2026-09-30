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Yerel Sitenin otoparkında park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Yerel

Sitenin otoparkında park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
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Sitenin otoparkında park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Niğde'de Sarıköprü Mahallesi Saygı Sokak'taki bir sitenin otoparkında park halindeki 51 AEH 442 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası soruşturma başlatıldı.

Niğde'de Sarıköprü Mahallesi Saygı Sokak'taki bir sitenin otoparkında park halindeki 51 AEH 442 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası soruşturma başlatıldı.
Niğde'de bir sitenin otoparkında park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Sarıköprü Mahallesi Saygı Sokak'ta bulunan bir sitenin otoparkında meydana gelen olayda, park halindeki 51 AEH 442 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa süren çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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