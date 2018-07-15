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Sitede oturanlar dikkat! Yargıtay kararını verdi

İstanbul'da özel güvenlikli siteye taşındıktan sonra evinden hırsızlık yapılan mühendis Ömer Sıddık Tatlıgül, zararının karşılanması için dava açtı. Yerel mahkemenin sadece site yönetimini sorumlu tuttuğu hırsızlıkla ilgili Yargıtay, güvenlik şirketinin de kusurunun belirlenmesini isteyip kararı bozdu. Bilirkişi raporu sonrasında yerel mahkeme, zararı site yönetimi ile güvenlik şirketinin ortak ödemesine hükmetti.

15 Temmuz 2018 Pazar 12:50
Sitede oturanlar dikkat! Yargıtay kararını verdi

Özel bir firmada çalışan Ömer Sıddık Tatlıgül, 2012 yılında özel güvenlikli bir siteye taşındı. Ancak taşınmasından kısa süre sonra evinden hırsızlık yapıldı ve televizyonundan parfümlerine kadar hemen tüm eşyaları çalındı.

Bu gelişme üzerine Ömer Sıddık Tatlıgül, hırsızlıktan, gerekli önlemleri almadığı gerekçesiyle site yönetiminin sorumlu olduğunu ileri sürüp, avukatı Ayşe Esra Ünlü Polat aracılığıyla tazminat davası açtı. Davanın görüldüğü Küçükçekmece Asliye Hukuk Mahkemesi, gerekli güvenlik önlemlerini almadığı gerekçesiyle site yönetimini hırsızlık olayında sorumlu tuttu ve Tatlıgül’e 3 bin 500 TL tazminat ödenmesine hükmetti.

YARGITAY KARARI BOZDU

Kusurlarının bulunmadığını ileri süren site yönetimi ise kararın temyizi için Yargıtay’a başvurdu. Dosyayı inceleyen Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, olaydan sadece site yönetiminin sorumlu olamayacağını, özel güvenlik şirketinin de sorumluluğunun bulanabileceğini, bu nedenle kusur oranlarının belirlenmesi gerekteğini belirterek, kararı bozdu. Bozma kararına uyan yerel mahkeme, bu kez bilirkişiden rapor istedi, olay yerinde keşif yaptı, ardından da kararını açıkladı. Mahkeme, hırsızlık nedeniyle oluşan zararı, site yönetimini ile güvenlik şirketinin ortak ödemesine hükmetti. Kararla birlikte, 3 bin 500 TL olan zararın, 2012 yılından itibaren yasal faiziyle birlikte Ömer Sıddık Tatlıgül’e ödeneceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 12:50
  1. İstanbul
  2. Yargıtay
  3. Site
  4. Emsal Karar

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