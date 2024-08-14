Sistemdeki çarpıklığı eleştirmek isterken kendini ele verdi! Sen nasıl profesörsün? -1 net almış utanmadan açıklıyor

CHP'nin talebiyle hükümet 2022'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan TYT ve AYT baraj puanlarını kaldırdı. Adaylara puanına bakılmaksızın üniversiteye yerleşmenin önü açıldı. 2024'te de 1 milyon 21 bin 986 olan kontenjanın 987 bin 388'ine adaylar yerleşti. Yerleştirme sonucunun yüzde 98.8’i bulması kaldırılan barajın eğitim kalitesini düşürdüğünü tekrar gündeme getirdi. Uzmanlar, üniversite eğitiminde kaliteyi yükseltmenin adını yazanın yerleştirilebileceği bir sistemle sağlanamayacağı eleştirisini yaptı. Bu yılki yerleştirme sonuçları tablodaki çarpıklığı ve eğitimde kalitenin düştüğünü gözler önüne serdi.

KENDİ YETERSİZLİĞİNİ ORTAYA KOYDU

Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara durumun vehametini göstermek için YKS’ye girdi. Profesör eksi 1 fizik neti almasına rağmen fizik bölümüne yerleşti. Özkara, eğitimdeki yetersizliğe dikkat çekerken kendi yetersizliğini de ifşa etmiş oldu.