Sahte e-imza çetesi davasında flaş gelişme

Bazı kamu kurumlarında görevli yöneticilerin e-imzaları kullanılarak sahte belge düzenlendiği iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmalarda, üç dosyanın birleştirilmesiyle 29'u tutuklu toplam 322 sanığın yargılanmasına devam edildi. Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, aralarında elebaşı Ziya Kadiroğlu'nun da bulunduğu 29 tutuklu sanık ile tutuksuz sanıklardan bazıları ve taraf avukatları katıldı. Hakim, sanıkların dinlenmesine devam edileceğini bildirdi.

"YAPTIĞIM HABERLER NEDENİYLE HEDEF HALİNE GETİRİLDİM"

Tutuklu sanık Ayhan Ateş, gazeteci olduğunu belirterek Ziya Kadiroğlu'nun talebi üzerine kendisiyle tanıştığını ifade etti. Emniyette verdiği ifadenin ardından soruşturmanın gerektiği şekilde derinleştirilmediğini savunan Ateş, olayla ilgili yaptığı haberlere ilişkin kendisine herhangi bir soru yöneltilmediğini öne sürdü. Ateş, "Yaptığım haberler nedeniyle hedef haline getirildim. Delilleri ortaya koyduğum için hakkımda iftira atıldı. Mıhyedin Yakışır ve Yalçın Maraşlı, polis kontrol noktalarından çakarlı araçla geçtiğimi iddia etti ancak buna dair somut bir delil sunulamadı. Tutuklanmamın temelinde emniyetin değerlendirmesi yer alıyor. Zira emniyetin olaydaki eksiklerine ilişkin haberler yapmıştım. Emniyette görevli kişilerle tartışma yaşadım, sonrasında 'seni tutuklatacağız' şeklinde ifadeler kullanıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında hakkımda somut bir delil ortaya konulamadı. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

"HERHANGİ BİR ÖRGÜT KURMADIM, KOD ADIM YOK"

Tutuklu sanık Ziya Kadiroğlu ise üzerine atılı suçlamaların büyük bölümünün gerçeği yansıtmadığını ileri sürerek, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı herhangi bir sisteme giriş yapmadığını ve söz konusu ehliyet işlemleriyle ilgisinin bulunmadığını savundu. Tutuklu sanık Kadiroğlu, elektronik imza sürecine ilişkin suçlamaları reddederek, bu imzaları temin eden kişilerin serbest bırakıldığını öne sürdü. Kadiroğlu, "Elektronik imzaların nasıl çıkarıldığını bilmiyorum. Kimse adına elektronik imza temin etmedim, bu yönde herhangi bir talebim de olmadı." ifadelerini kullandı. Dosyada yer alan belgeler ile arkadaşlarıyla yaptığı yazışmaların bağlamından koparılarak aleyhine yorumlandığını savunan Kadiroğlu, suçlamaların genişletilerek kendisine yöneltildiğini ileri sürdü. Kadiroğlu savunmasının devamında, örgüt suçlamasını da kabul etmediğini belirterek, "Herhangi bir örgüt kurmadım. Kod adım yok. Örgüt kurmakla yargılanıyorum ancak iddia edilen yapıda ailem ve birkaç arkadaşım dışında kimse yok. Adı geçen kişilerle bir örgüt oluşturmadım, yönetmedim. Sanıkların büyük bölümünü tanımıyorum." dedi ve tahliye talebinde bulundu. Diğer sanıklar da önceki beyanlarını tekrar ettiklerini, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini belirterek mahkemeden tahliye ve beraat talep etti.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Beyanların ardından Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada, iddianamede örgüt lideri olarak gösterilen sanık Ziya Kadiroğlu'nun 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçundan cezalandırılması talep edildi. Savcı ayrıca, örgüt üyesi oldukları iddia edilen sanıklar Gökay Celal Gülen, Zeynep Karaca, Ayhan Ateş, Enver Yılmaz, Halil Erkoç, Mıhyedin Yakışır, Yalçın Maraşlı, Aydın Üstün, Gülseren Üstün, Yelda Boğa, Ali Çiçekli, Taner Dağhan, Yaren Öz Karakaş, Fuat Tanış Arslan, Oğuz Deniz, Oğuzhan Ercan, İbrahim Akyüz ve Özge Baydemir'in ise 'suç örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılmalarını istedi. Savcı, Kadiroğlu hakkında bunun yanı sıra 'ÖSYM Kanunu'na muhalefet', 'resmi belgede sahtecilik', 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme', 'Elektronik İmza Kanunu'na Muhalefet', 'bilişim sistemindeki verileri bozma yok etme, erişilemez kılma, sisteme veri yerleştirme' ve 'suç örgütüne üye olma' suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Diğer sanıkların yönünden ise dosya kapsamında birleştirilen iddianamelerde talep edilen çeşitli suçlardan cezalandırılmalarını istedi. Sanık avukatları, savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapmak için mahkemeden ek süre talebinde bulundu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuksuz sanık Ali Çiçekli'nin tutuklanmasına, diğer sanıkların mevcut halinin devamına ve taraf avukatların ek süre talebinin kabulüne karar verdi. Duruşma 20 Mayıs'a ertelendi.