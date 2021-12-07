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Gündem Sistem alarm verdi yönetim üstünü örttü
Gündem

Sistem alarm verdi yönetim üstünü örttü

Akit, CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nde yaşanan akaryakıt yolsuzluğunun perde arkasındaki yeni bilgilere ulaştı. CHP’li belediyeye ait 34 LTF 456 plakalı 197 litre yakıt deposu hacmi olan araç adına bir günde bin 895 litre yakıt alınmasından sonra yakıtmatik sisteminin limit aşımı ikazı verdiği ancak yönetimin vurgunu yargıya intikal ettirmek yerine üzerini örttüğü tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 12:34:00 -
Sistem alarm verdi yönetim üstünü örttü

Akit, dün “CHP’li Beşiktaş’ta Akaryakıt Vurgunu” manşetiyle deşifre ettiği CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nde yaşanan akaryakıt vurgununun perde arkasına ilişkin yeni bilgilere ulaştı. CHP’li belediyeye ait 34 LTF 456 plakalı araçla bir günde bin 895 litre yakıt almasının ardından yakıtmatik sisteminin devreye girerek ikaz verdiği, CHP’li yöneticilerin ise uyarının ardından yakıt vurgunu hakkında soruşturma başlatmak yerine aracın şoföründen göstermelik bir savunma alarak vurgunun üzerini örttükleri öğrenildi.

Sistem uyardı örttüler

CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nde yaşanan akaryakıt vurgununun perde arkasına ilişkin yeni bilgileri paylaşmaya devam ediyoruz. Akit’in dün “CHP’li Beşiktaş’ta Akaryakıt Vurgunu” manşetiyle deşifre ettiği soygunun ardından skandal bir perdeleme rezaleti yaşandığı ortaya çıktı. CHP’li belediyeye ait 34 LTF 456 plakalı araç adına bir günde bin 895 litre yakıt alınmasından ardından yakıtmatik sisteminin ikaz verdiği öğrenildi. Uyarının ardından harekete geçen Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz, Özel Kalem Müdürü Alican Abacı, Destek Hizmetleri Müdürü Gülal Erdovan Anıl, Garaj Amiri Mahmut Çınar ve Başşoför Erdem Tatar’ın ise skandal vurgunu soruşturmak yerine soygunu perdeledikleri öğrenildi.

Şoför dikkate alınmamış

CHP’li yöneticilerin, güvenlik kameraları ile izlenen belediyeye ait Ortaköy Otobüs Garajı’nda olduğu halde bir gün içerisinde 7 kez, toplamda bin 895 litre yakıt aldığı deşifre olmasının ardından aracın şoföründen göstermelik bir savunma aldıkları belirlendi. 34 LTF 456 plakalı aracın şoförü Abdullah Yıldız ise ıslak imzalı savunmasında, görev sonrası zimmetinde olan aracı temizleyerek park alanına teslim ettiğini, olay sırasında araçta görevli olmadığını, vurgunla hiçbir ilgisinin olmadığını ve yakıtı kendisinin almadığının garaj ve akaryakıt istasyonları kameraları incelendiğinde ortaya çıkacağını söyledi. Şoför Yıldız savunmasında, “Belirtilen tarih ve saatlerde 34 LTF 456 plakalı araçta görevli değildim ve araca yakıt alımı gerçekleştirmedim. Alınan yakıt miktarına bakıldığı zaman 34 LTF 456 plakalı aracın yakıt tankı kapasitesi üzerindedir. Bahse konu olayla ilgili hiçbir alakam yoktur” ifadelerini kullandı.

Savcılık harekete geçmeli

Şoförün savunması sonrasında vurgunun asli failini araştırmayan CHP’li yönetim, aralarında 34 LVD 375 plakalı aynı model midibüsün de olduğu onlarca aracın yakıtmatik kartı kullanılarak yapılan binlerce litrelik yakıt vurgunuyla ilgili olarak yargıya başvurmak yerine kimseye dokunmayarak olayın üzerini örttü. CHP’li Beşiktaş Belediyesi yönetim kademesinin yakıt vurgununun üzerini örtmesi soru işaretlerine sebeb olurken, kamuoyunda Akit’in haberlerinin ihbar kabul edilerek hem adli hem de idari soruşturma açılması beklentisi oluştu. Öte yandan, konuyla ilgili ulaştığımız Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Gülal Erdovan Anıl, muhabirimizin ismini duyar duymaz telefonu kapatırken, müdürlüğün bağlı olduğu Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz’ın özel kalemi ise Meclis Toplantısı bahanesiyle görüşme talebimize onay vermedi.

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Yorumlar

Kocasolak

Nerde savcılar? Nerde!!!
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