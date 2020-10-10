  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Şişli'de su sayacı hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
Aktüel

Şişli'de su sayacı hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-10 12:52:12 -
Şişli'de su sayacı hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Şişli'de 20 farklı su sayacı çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede 4 farklı tarihte meydana gelen toplamda 20 su sayacı hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan araştırmalar sonucu hırsızlığı gerçekleştiren şüpheli U. Ç., Gülbahar Mahallesi Galataderesi Caddesi üzerinde yakalanadı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda kurbağacık, tornavida, pense, el feneri ve su borusu kesmekte kullanılan bir alet ele geçirildi.

"Otodan hırsızlık", "otomobil hırsızlığı", "güveni kötüye kullanma", "uyuşturucu madde ticareti" suçlarından da firari olduğu belirlenen şüphelinin ifadesi sonrasında su sayaçlarını satın alan hurdacı M. P. de gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramalarda 10 su sayacı ele geçirildi.

"Suç eşyasının satın alınması" suçundan hakkında adli işlem yapılan iş yeri sahibi M.P. serbest bırakılırken, zanlı U. Ç. "açıktan hırsızlık" suçundan tutuklandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sosyal yardımları kesen İBB, parayı bakın nereye akıtıyor!
Gündem

Sosyal yardımları kesen İBB, parayı bakın nereye akıtıyor!

Bir yandan fakirin yardımını kesen CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin diğer yandan aralarında "Gerilla annesini oynamak isterim" şe..
Doludan korumak için otomobiline sermişti! Gözaltına alındı
Gündem

Doludan korumak için otomobiline sermişti! Gözaltına alındı

İstanbul'da aracını doludan korumak için aracının üstüne Türk bayrağı örten kişi sosyal medyadan tepki toplamıştı. Hüsnü Y. (35), bugün göza..
Azerbaycan-Ermenistan arasında ateşkes ilan edildi
Gündem

Azerbaycan-Ermenistan arasında ateşkes ilan edildi

Ermenistan’ın işgal ettiği Dağlık Karabağ üzerinden Azerbaycan’a saldırısıyla Güney Kafkasya’da yaşanan gerilimin sona ermesi için Rusya’nın..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay