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Gündem Şişli'de silahlı kavga! 7 kişi gözaltına alındı
Gündem

Şişli'de silahlı kavga! 7 kişi gözaltına alındı

Şişli’de bir grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralanırken, 4’ü kadın 7 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-12-13 05:14:00 -
Şişli'de silahlı kavga! 7 kişi gözaltına alındı

İstanbul Mecidiyeköy Atakan Sokak’ta bulunan bir binada gruptaki kişiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Binada başlayan tartışma sokağa taştı. Tartışmanın dönüştüğü kavgada gruptan bir kişinin silahla ateş etmesi sonucu Selçuk D. isimli kişi yaralanırken silahla ateş açan şüpheli kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralıyı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, aralarında yabancı uyruklu kadınların da bulunduğu 4’ü kadın 7 kişiyi gözaltına aldı.

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