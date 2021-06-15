Şişli'de selde mahsur kalan vatandaş aracının üzerinde kurtarılmayı bekledi

İstanbul Şişli'de su basan yolda mahsur kalan bir vatandaş, aracının üstüne çıkarak ekipler tarafından kurtarılmayı bekledi. İhbar üzerine gelen belediye ekiplerinin çalışmasının ardından kurtarılan vatandaş otomobilini yine bırakmadı, çekicinin üstündeki aracında yolculuk etti. O anlar, saniye saniye görüntülendi.

Vatandaş otomobiliyle mahsur kaldı

İstanbul genelinde etkili olan yağmur alt yapı yetersizliği nedeniyle birçok bölgede su baskınlarına neden oldu. CHP'li İBB'nin eksikliği vatandaşı mağdur etti. CHP'nin yönetimindeki Şişli'de, Darülaceze Caddesi çıkışındaki üst geçit altında yağmur nedeniyle su basan yoldan geçmeye çalışan Ayhan Uzun otomobiliyle mahsur kaldı.

Aracının üzerine oturdu

Ayhan Uzun otomobilinin içi de su dolunca aracın üstüne çıkarak kurtarılmayı bekledi. Haber verilmesi üzerine gelen belediye ekipleri tıkanan su giderlerini açarak aracının üstünde oturan Uzun'u kurtardı.

Otomobil çekiciye yüklendi

Ayhan Uzun, "Yolda ilerliyordum aracın yasına kadar su girince otomobil stop etti, kaldım. Aracın içi su dolunca üstüne çıktım. Kurtarılmayı bekliyordum, sağ olsunlar gelip çalışmalara başladılar" diyerek yaşananları anlattı.

Belediye ekiplerinin çalışmasının ardından otomobil çekiciye yüklendi. Aracını terk etmeyen sürücü, çekicinin üstündeki aracıyla götürüldü.