  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Şişli'de Polis merkezi çıkışında yaşanan silahlı kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı
Aktüel

Şişli'de Polis merkezi çıkışında yaşanan silahlı kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-12-22 18:31:53 -
Şişli'de Polis merkezi çıkışında yaşanan silahlı kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Şişli'de polis merkezi önünde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde aralarında husumet bulunan ve kavga eden 2 grup, daha sonra şikayetçi olmak için Fulya Mahallesi Mehmetçik Caddesi'nde bulunan Şişli Polis Merkezi Amirliği'ne geldi.

Şikayetin ardından amirlikten çıkan grup, husumetli oldukları kişilerle karşılaştı. Bu sırada diğer gruptan bir kişinin yanında bulunan silahla, şikayette bulunanlara ateş etmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılırken polis ekipleri, saldırganı olayda kullandığı silahla yakalandı.

Olayla ilgili saldırganla birlikte 6 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan iki grubun da motosikletli kurye oldukları, iş nedeniyle aralarında husumet başladığı öne sürüldü.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdel Bari Atwan: Pakistan ile o ülke arasında ittifak çöktü
Dünya

Abdel Bari Atwan: Pakistan ile o ülke arasında ittifak çöktü

Filistinli ünlü gazeteci Abdel Bari Atwan, Pakistan ile Suudi Arabistan arasındaki ittifakın tamamen çöktüğünü yazdı.
İran asker yollayacaktı! Öyle bir tepki geldi ki... 'Karşılık vermek zorunda kalmayalım'
Dünya

İran asker yollayacaktı! Öyle bir tepki geldi ki... 'Karşılık vermek zorunda kalmayalım'

Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid, Afganistan'a Şii Fatımiyyun milisleri gönderme niyetinde olan İran'a çok sert tepki gösterdi.
Türkiye'den bir bomba daha! 3,5 milyon onsluk altın varlığı tespit edildi
Ekonomi

Türkiye'den bir bomba daha! 3,5 milyon onsluk altın varlığı tespit edildi

Tarım Kredi iştiraki Gübretaş'a ait maden sahasında 3,5 milyon onsluk altın varlığı tespit edildi.
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay