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Aktüel Şişli'de polis aracı bariyere çarptı
Aktüel

Şişli'de polis aracı bariyere çarptı

Kazada hafif yaralanan iki polis hastaneye götürüldü

Yeniakit Publisher
2021-01-01 12:21:45 -
Şişli'de polis aracı bariyere çarptı

İSTANBUL (AA) - Şişli'de polis aracının bariyere çarpması sonucu iki polis hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D100 karayolunda Zincirlikuyu-Cevizlibağ istikametinde ilerleyen trafik polisi pikabı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Mecidiyeköy yol ayrımında bariyere çarptı.

Kazada hafif yaralanan iki polis, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Meslektaşlarının kaza yaptığı ihbarı üzerine olay yerine gelen polisler bölgede önlem alırken, trafik bir süre kontrollü şekilde tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan araç çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.


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