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Şişli'de korkunç olay! Lüks aracı taradılar

İstanbul'un Şişli ilçesinde, lüks bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı.

21 Kasım 2018 Çarşamba 17:11
Şişli'de korkunç olay! Lüks aracı taradılar

Şişli'de lüks otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Otomobilde bulunan bir kişi ağır yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Şişli Merkez Mahallesi Perihan Sokak üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki lüks bir otomobile şüpheli iki şahıs tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Aracı adeta kurşun yağmuruna tutan zanlılar, ardından olay yerinden kaçtı.

Saldırıda şoför koltuğunda oturan kişi ağır yaralandı. Yanında oturan diğer kişi ise yaralanarak kendini can havliyle arabadan dışarı attı. Bir yan sokağa kadar ilerleyen yaralı şahıs, daha fazla dayanamayarak yere düştü.

Görgü tanıkları dehşet anlarını anlattı

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Görgü şahitleri, "Silah seslerini duyduk, dışarı çıktığımızda şüphelilerin kaçtığını gördük. Yaralı sürücüye bandajla kanamasını durdurmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.

Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 17:11
  1. İstanbul
  2. Şişli
  3. silahlı saldırı

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