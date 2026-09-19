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Yerel Şişli'de kadına ve Atatürk'e hakaret eden şüpheli evinde yakalandı
Yerel

Şişli'de kadına ve Atatürk'e hakaret eden şüpheli evinde yakalandı

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Şişli'de kadına ve Atatürk'e hakaret eden şüpheli evinde yakalandı

Şişli'de kadına ve Atatürk'e hakaret eden Serkan S. (31), Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince evinde yakalandı; 6 emniyete geliş kaydı olduğu öğrenildi.

Şişli Gülbahar Mahallesi'nde yolda yürüyen Şeyma İ.'ye (33) hakaret eden ve Atatürk ile Atatürkçülere yönelik küfür ve hakaret içerikli sözler söylediği belirlenen Serkan S. (31), Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 14.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre çevreye saldırgan hareketlerde bulunan Serkan S., yolda yürüyen Şeyma İ. ile karşı karşıya geldi; bunun üzerine kadına hakaret etmeye başladı. Şeyma İ. yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

İhbar üzerine adrese Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Şeyma İ., polise verdiği ilk ifadesinde, yolda yürürken çevreye saldırgan hareketler sergileyen Serkan S. ile göz göze geldikten sonra şüphelinin kendisine hakaret etmeye başladığını söyledi. Cep telefonu görüntülerini inceleyen ekipler, Serkan S.'nin Atatürk ve Atatürkçülere yönelik küfür ve hakaret içerikli sözler söylediğini belirledi.

Hakaret sözlerini polislerin yanında da tekrarladı

Çevrede çalışma yürüten ekipler, şüphelinin Gülbahar Mahallesi'ndeki evini tespit etti. Adrese giden polislere çevredeki kişiler tarafından darbedildiğini söyleyen Serkan S.'nin, görüntülerdeki küfür ve hakaret içerikli sözlerini polislerin yanında da tekrarladığı belirtildi.

Gözaltına alınan şüpheli, sağlık raporu alındıktan sonra polis merkezine götürüldü.

6 emniyete geliş kaydı olduğu öğrenildi

Serkan S.'nin toplam 6 emniyete geliş kaydı bulunduğu, bunların arasında 'uyuşturucu madde kullanmak', 'kasten yaralama', 'evden hırsızlık' ve 'cinsel taciz' suçlarının da yer aldığı öğrenildi.

Şüpheli hakkında 'tehdit', 'hakaret' ve 'Atatürk'e hakaret' suçlarından işlem yapıldı. Emniyetteki işlemleri süren Serkan S.'nin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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