Şişli’de iş yerinde korkutan yangın

Şişli Ayazağa’daki boş bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde Cendere Caddesi’nde bulunan boş bir iş yerinde yaşandı. İşçilerin iki katlı kullanılmayan binada söküm çalışmaları yaptığı sırada yalıtım malzemeleri alev aldı. Dumanlar kısa sürede binaya yayılınca işçiler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerinde çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri kontrol altına aldı. İtfaiyenin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.