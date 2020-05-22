  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bayramı evde geçirecek çocuklara aileleriyle 'aktivite' önerisi

Seyahat edecek 65 yaş ve üzeri vatandaşlara öneriler

Fırsatçılar bayram etmesin

Singapur'da Kovid-19 vaka sayısı 30 bini geçti

TÜBİTAK'a personel alımı
için kalan
Aktüel

Şişli’de iş yerinde korkutan yangın

Şişli Ayazağa’daki boş bir iş yerinde yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 11:16:58 -
Şişli’de iş yerinde korkutan yangın

Şişli Ayazağa’daki boş bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.


Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde Cendere Caddesi’nde bulunan boş bir iş yerinde yaşandı. İşçilerin iki katlı kullanılmayan binada söküm çalışmaları yaptığı sırada yalıtım malzemeleri alev aldı. Dumanlar kısa sürede binaya yayılınca işçiler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerinde çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri kontrol altına aldı. İtfaiyenin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı