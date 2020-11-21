  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Şişli'de iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü
Aktüel

Şişli'de iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-11-21 08:34:44 -
Şişli'de iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Şişli'de bir iş merkezin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Halil Rıfat Paşa Mahallesi Yüzer Havuz Sokak'taki Perpa İş Merkezi'nin çatı katındaki restoranda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında, iş merkezinin çatı katında hasar oluştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ne utanma ne de sıkılma! Bakan Fahrettin Koca, Ekrem'i fena haşladı
Gündem

Ne utanma ne de sıkılma! Bakan Fahrettin Koca, Ekrem'i fena haşladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da ‘bulaşıcı hastalıktan’ ölenlerin sayısının bir günde 164 olduğunu söyledi. Bunun üzerine tüm bulaşıc..
Dikkat! Altın için flaş uyarı: Önümüzdeki 3 ay boyunca...
Ekonomi

Dikkat! Altın için flaş uyarı: Önümüzdeki 3 ay boyunca...

Altın fiyatlarında düşüş hızlandı. Peki altın almalı mı, altın satmalı mı? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara önemli..
İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması
Gündem

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması

İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili yaşanan kafa karışıklığı üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, genelgede olduğu gibi sok..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay