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Aktüel Şişli'de hemşireyi rehin alan şüpheli tutuklandı
Aktüel

Şişli'de hemşireyi rehin alan şüpheli tutuklandı

Şüphelinin etkisiz hale getirilmesine ilişkin güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2020-12-31 21:14:02 -
Şişli'de hemşireyi rehin alan şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Şişli'de özel bir tıp merkezinde çalışan hemşireyi rehin alan şüpheli tutuklandı.

Abide-i Hürriyet Caddesi'ndeki özel tıp merkezinde çalışan hemşire H.C'yi rehin aldıktan sonra etkisiz hale getirilerek yakalanan şüpheli R.K. emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesine götürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan şüpheli, hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli R.K'nin tutuklanmasına karar verdi.

- Şişli İlçe Emniyet Müdürü şüpheliyi etkisiz hale getirildi

Bu arada, hemşireyi bıçakla rehin alan şüphelinin etkisiz hale getirildiği anlara ilişkin güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı.

Kayıtlarda, Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan'ın, eylemini sonlandırması için şüpheliyle konuşarak ikna etmeye çalıştığı, daha sonra boş bir anından faydalanarak üzerine atlayıp bıçak bulunan elini tuttuğu ve hemşire ile arasına girerek şüpheliyi etkisiz hale getirdiği görülüyor.

- Olayın geçmişi

Abide-i Hürriyet Caddesi'ndeki özel bir tıp merkezine gelen şüpheli, yaşadıkları tartışma üzerine bıçakla hemşireyi rehin almış, durumun haber verilmesi üzerine olay yerine özel harekatçıların da bulunduğu polis ekipleri sevk edilmişti.

Rehin alan kişi ile irtibata geçerek ikna çalışması yürüten ekipler, zanlıyı gözaltına almıştı.

Olayda hafif yaralanan hemşire ise Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine ambulansla sevk edilmişti.


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