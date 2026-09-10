Şişli'de ev arayan kardeşler 21 bin lira kaporayı geri alamadıklarını iddia etti

Güngören'de yaşayan Ayşen ve Pınar Erturan, kanser tedavisi gören babalarının sağlık durumu nedeniyle aylardır ev arıyordu. İddiaya göre kardeşler, Şişli'de T.G. isimli emlakçının gösterdiği ev için 21 bin lira kapora ödedi; emlakçı parayı aldıktan bir süre sonra ev sahibinin evi kiralamaktan vazgeçtiğini söyledi.

Kaporayı geri isteyen kardeşler, emlakçının kendilerini oyaladığını ve ardından kendisine ulaşamadıklarını öne sürdü. İki kardeş, Çağlayan'da savcılığa giderek şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu.

'28 Ağustos'a kadar bu süreç devam etti'

Yaşadıklarını anlatan Ayşen Erturan, söz konusu evi 16 Ağustos'ta gördüklerini belirterek şöyle konuştu: "Kira konusunda opsiyonlarımızı sorduk. Çok çetin bir pazarlık yaptığını ve kirayı bizim istediğimiz seviyeye çektiğini ve ev sahiplerinin kapora talep ettiğini söyledi. Biz de ev bize uygun olduğu için, 'Tamam' dedik. Kendi şahsi hesabına IBAN üzerinden 'kira kaporası' açıklaması ile ödemeyi yolladık."

Sözleşme aşamasının uzadığını aktaran Ayşen Erturan, "Bize sürekli ev sahibi, 'Bugün gelecek, yarın gelecek' dediği için süreç uzadı. 28 Ağustos'a kadar bu süreç devam etti ve biz sürekli oyalandık" dedi. Erturan, emlakçının 28 Ağustos'ta sözleşme yapacağını öne sürdüğü ev sahiplerinin telefonunu açmadığını, ardından da ev sahibinin evi kiralamaktan vazgeçtiğini söylediğini iddia etti.

Kaporanın iadesini istediklerinde emlakçının iade sözü verdiğini, buna rağmen günlerce oyalandıklarını aktaran Ayşen Erturan şunları söyledi: "Bana, 'Ölmüş çocuğumun üzerine yemin ederim bu parayı vereceğim' dedi. Sürekli çelişkili ifadeler veriyor. Her aradığımda çeşitli bahaneler sunuyor. Arıyorum hasta olduğunu, ilaca para verdiğini söylüyor."

Ayşen Erturan, "Bizi bu süreçte hem maddi hem de manevi olarak zarara uğrattı. Biz şimdi yeni bir ev için nasıl güvenip de sözleşme yapacağız bilmiyoruz. Çünkü ilk defa başımıza böyle bir şey geldi" diye konuştu.

'Oyalama taktikleri başladı'

Aylardır ev arayışında olduğunu söyleyen Pınar Erturan ise emlakçının güvenlerini nasıl kazandığını şu sözlerle anlattı: "Emlakçı benzer bir hastalık sürecini kendisinin de deneyimlediğini söyleyerek bir güven kazandı. Daha sonra elinde bize uygun bir ev olduğunu söyleyerek ikimizi bölgedeki bir eve götürdü."

Ev sahipleriyle hiçbir zaman birebir görüşülmediğini, emlakçının ev sahipleri adına temsilcilik yaptığını iddia eden Pınar Erturan, oturdukları evden çıkmak zorunda olmalarının getirdiği zaman baskısı nedeniyle kaporayı evi gördükleri gün içinde ödediklerini söyledi.

Kontratın düzenlenmesi üzerine görüşmelerin sürdüğünü anlatan Pınar Erturan, "İki hafta geçtikten sonra ev sahiplerinin evi bize vermekten vazgeçtiğini söyledi. Bunun üzerine biz de kaporamızı geri istedik. Kendisi bulabilirse gün içerisinde bu mağduriyeti gidereceğini taahhüt etti. Ancak bundan sonraki süreçlerde aslında oyalama taktikleri başladı" ifadelerini kullandı.

Pınar Erturan, zararlarının karşılanmasını istediklerini söyledi.