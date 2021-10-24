Şişli'de araçtan hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı

Alınan bilgiye göre, 18 Ekim'de Mecidiyeköy Mahallesi'ndeki park halindeki bir araçtan dizüstü bilgisayar, şarj aleti, kulaklık ve not defterinin çalınmasıyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, olay yeri ve çevresindeki 23 ayrı güvenlik kamerasının görüntülerini incelemeye aldı.

İnceleme sonucunda hırsızlık şüphelisi şahsın olaydan sonra araçla uzaklaştığını belirleyen ekipler, plaka bilgileri ve GPS kayıtları üzerinden yapılan detaylı araştırmalar sonucu aracın kiralık olduğu ve E.İ. isimli şahıs tarafından kiralandığı tespit etti.

Çalışmaların devamında E.İ, polis ekipleri tarafından Şişli Gülbahar Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol ile serbest bırakıldı.