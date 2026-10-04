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Yerel Şişli’de 100 polisle denetim: 34 kadının sigortasız çalıştırıldığı belirlendi
Yerel

Şişli’de 100 polisle denetim: 34 kadının sigortasız çalıştırıldığı belirlendi

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Şişli’de 100 polisle denetim: 34 kadının sigortasız çalıştırıldığı belirlendi

Şişli’de eğlence mekanlarına yönelik denetimlerde, 22’si yabancı uyruklu 34 kadının ruhsatta belirtilen faaliyet dışında ve sigortasız olarak konsomatris şeklinde çalıştırıldığı tespit edildi. Çeşitli aykırılıklar nedeniyle çok sayıda işletmeye idari işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin Şişli’deki umuma açık eğlence yerlerinde yaptığı kontrollerde, işletmelerin ruhsatları ve personelin çalışma koşulları incelendi. Geçen hafta Beyoğlu’nda gerçekleştirilen denetimlerin ardından düzenlenen uygulamaya 100 polis katıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kamu güvenliğinin sağlanması ve kamu düzeninin korunması amacıyla Şişli’de umuma açık eğlence yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Geçtiğimiz hafta Beyoğlu’nda yapılan denetimlerin ardından Şişli’de gerçekleştirilen denetimlere 100 polis katıldı.

Denetimlerde, 12 Türk vatandaşı ve 22 yabancı uyruklu olmak üzere toplam 34 kadının, iş yerlerinin ruhsatlarında belirtilen faaliyet konusu dışında ve sigortasız olarak konsomatris şeklinde çalıştırıldığı belirlendi. İş yerlerinde ayrıca tütün mamullerinin mevzuata aykırı kullanılması, ruhsata aykırı faaliyet yürütülmesi, mesul müdürlük belgesinin bulunmaması ve sigortasız personel çalıştırılması gibi aykırılıklar tespit edildi. Tespit edilen aykırılıklar nedeniyle çok sayıda iş yeri hakkında idari işlem uygulandı.

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