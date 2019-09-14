Şişli Halaskargazi Caddesi’nde bulunan 9 katlı bir binanın teras katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle tek şeridi trafiğe kapatılan caddeyi siyah dumanlar kapladı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
Şişli Halaskargazi Caddesi’nde bulunan 9 katlı bir binanın teras katında yangın çıktı.14 Eylül 2019 Cumartesi 11:39
Şişli Halaskargazi Caddesi’nde bulunan 9 katlı bir binanın teras katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle tek şeridi trafiğe kapatılan caddeyi siyah dumanlar kapladı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
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