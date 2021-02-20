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Gündem Şişli Belediyesi’nden İmamoğlu tipi soygun
Gündem

Şişli Belediyesi’nden İmamoğlu tipi soygun

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye başkanı olduğu dönemde, “Kültür ve Sanat Etkinliği” adı altında gerçekleştirdiği milyonluk hayali ihale yolsuzluğunun benzeri CHP’li Şişli Belediyesi’nde patlak verdi. 10-15 Şubat tarihleri arasında ‘sanatçılarla online söyleşi’ için ihaleye çıkan ve 5 gün için 301 bin 900 lira ödeme yapan belediyenin, böyle bir etkinlik gerçekleştirmediği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-02-20 09:04:00 -
Şişli Belediyesi’nden İmamoğlu tipi soygun

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Beylikdüzü Belediyesi başkanı olduğu dönemde, olmayan söyleşi etkinliği için düzenlediği milyonluk hayali ihale yolsuzluğundan sonra, benzer bir skandal da Şişli Belediyesi’nde patlak verdi. CHP’li belediyenin pandemi sürecini gerekçe göstererek sanatçılarla online sohbet gerçekleştirmek için 301 bin 900 TL’lik hizmet alımı ihalesi düzenlediği halde, etkinliğin gerçekleşmediği ortaya çıktı.

Olmayan sohbete 301 bin lira

Yaklaşık 1 milyarlık borcuyla İstanbul’un en borçlu ilçe belediyelerinin başında yer alan CHP’li Şişli Belediyesi, büyük bir yolsuzluğa imza attı. Şişli Belediyesi, pandemi nedeniyle düzenleyeceği online etkinlikler kapsamında 25 Ocak 2021 tarihinde Şişli Belediye Başkanlığı Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde adrese teslim bir ihale gerçekleştirdi. 10-15 Şubat tarihleri arasında yapılacak olan “Sanatçılarla Online Sohbetler” hizmet alımı ihalesi pazarlık usulüyle yapıldı. CHP Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’in talimatıyla gerçekleşen adrese teslim ihaleyi, belediyenin davet ettiği 2 şirketten biri olan ve Mayıs 2019’da 100 bin lira sermaye ile kurulan SİNA Prodüksiyon Danışmanlık Medya Ajans Organizasyon Ticaret Limited Şirketi aldı. CHP’li belediye düzenlediği ihaleyle 5 günlük etkinlik için yandaş firmaya 301 bin 900 lira öderken, etkinliğin ise ne duyurusu yapıldı ne de gerçekleşti.

Kültür Müdürlüğü’nün etkinlikten haberi yok

Düzenlenen ihale ile günlüğü 60 bin liradan olmak üzere 5 gün için 301 bin 900 lira ödenen “Sanatçılarla Online Sohbetler”  adlı hayali organizasyonla ilgili ulaştığımız CHP’li Şişli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yetkililerinin ise böyle bir etkinlikten haberi dahi yoktu. Gazetemizin ulaştığı belediye yetkilisi, “Şu anda böyle bir hizmetlerinin olmadığını, olduğu takdirde ise belediyeye ait sosyal medya hesaplarından duyuru yapılacağını” söyleyerek, yapılan vurgunu teyit etti.

CHP’li başkanlar İmamoğlu’nun izinde

CHP’li Şişli Belediyesinde yaşanan hayali ihale yolsuzluğunun benzeri daha önce CHP’nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediyesi Başkanı olduğu dönemde yaşanmıştı. Beylikdüzü Belediyesi, 23 Kasım 2016’da “Kültür ve Sanat Etkinlik” ihalesi açmış, 20 Aralık-31 Aralık 2016 arasını kapsayan organizasyon için Dilde Eğitim Spor Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi’ne 987 bin 830 TL ödemişti. İhalenin ardından ise söyleşi programının gerçekleşmediği, etkinliğe katıldığı öne sürülen Türkiye’nin tanınmış yazarlarından oluşan 17 ismin ise etkinlikten haberleri dahi olmadığı ortaya çıkmıştı.


Yeni Akit Gazetesi
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