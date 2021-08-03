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Dünya Sisi’nin yaptığını gavur yapmadı! Mısır'ın yeni para biriminde skandal
Dünya

Sisi’nin yaptığını gavur yapmadı! Mısır'ın yeni para biriminde skandal

Mısır'da taslak olarak basılan yeni 20 poundluk para birimindeki cami figürüne cinsel sapkınlığı simgeleyen renklerin giydirilmesi ülkede büyük tepkilere neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-08-03 13:54:00 -
Sisi’nin yaptığını gavur yapmadı! Mısır'ın yeni para biriminde skandal

  YENİ AKİT  ANKARA  

Mısır medyasında yer 1 Ağustos'ta yayımlanan 20 poundluk yeni para biriminden bir skandala imza atıldı.

Ancak taslak halindeki para birimlerinin üzerlerindeki simgeler, ülkedeki sosyal medya platformlarında büyük tepkilere neden oldu. 20 poundluk para biriminin yeni halinde yer alan cami figürü, cinsel sapkınlık olan LGBT'nin renklerine büründürüldü. Ülkedeki sosyal medya kullanıcıları, halkı Müslüman olan bir ülkenin inanç ve ahlak değerleri görmezden gelinerek böyle bir uygulamaya gidilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Tepkilerin ardından açıklama yapan ülkenin Merkez Bankası, para birimlerinin taslak olduğunu ve değiştirilebileceğini belirtti.

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