Sisi’nin yaptığını gavur yapmadı! Mısır'ın yeni para biriminde skandal

YENİ AKİT ANKARA

Mısır medyasında yer 1 Ağustos'ta yayımlanan 20 poundluk yeni para biriminden bir skandala imza atıldı.

Ancak taslak halindeki para birimlerinin üzerlerindeki simgeler, ülkedeki sosyal medya platformlarında büyük tepkilere neden oldu. 20 poundluk para biriminin yeni halinde yer alan cami figürü, cinsel sapkınlık olan LGBT'nin renklerine büründürüldü. Ülkedeki sosyal medya kullanıcıları, halkı Müslüman olan bir ülkenin inanç ve ahlak değerleri görmezden gelinerek böyle bir uygulamaya gidilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Tepkilerin ardından açıklama yapan ülkenin Merkez Bankası, para birimlerinin taslak olduğunu ve değiştirilebileceğini belirtti.