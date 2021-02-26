Sisi’den laik öğretmen adımı

Levent Sonat

Mısır’da seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’ye kanlı bir darbe yapıp yönetimi ele geçiren batı ve siyonist yanlısı Abdulfettah el Sisi, ülkedeki İslami eğitimi baltalamaya devam ediyor. Darbeyle iş başına gelen Firavun, Kur’an’daki bazı ayetlerin eğitim müfredatından çıkarılması yönündeki kararını resmiye kavuştururken yeni bir adım daha attı.

Mısır Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamalara göre, “aşırıcılığı teşvik ettiği” iddiasıyla ayetler ve hadisler ders kitaplarından çıkarıldı. Eğitim Bakan Yardımcısı Reda Hegazi, Kur’an ayetlerini ve Peygamberin hadislerini okul kitaplarından çıkarma kararını hayata geçirdiklerini belirtirken aynı zamanda Sisi’nin isteğiyle ülkede İslami eğitim veren öğretmenlerin değiştirilip yenilenmesi için de adım atacaklarını söyledi. Laik, seküler isimlerin eğitimde yer almasını istediklerini belirten Hegazi, “Cumuhrubaşkanı Sisi, öğretmenlerin ‘ılımlı’ olan kişilerden seçilmesi yönünde talimat verdi” dedi.

Sisi yönetimi bu adımları “aşırıcılıkla savaşmak” olarak lanse etse de Kur’an ayetlerinin kitaplardan çıkarılma kararı, ülkede birçok kesimin tepkisini çekti.

Öte yandan; Sisi, sözde demokrasi savunucusu ABD, AB ve İsrail’in darbedeki destekleri nedeniyle onlardan gelen “ülkede İslam etkisini azalt” talimatı sebebiyle bu adımları atıyor.