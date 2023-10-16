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Dünya Sisi'den dikkat çeken Gazze açıklaması: Reddediyoruz
Dünya

Sisi'den dikkat çeken Gazze açıklaması: Reddediyoruz

Yeniakit Publisher
2023-10-16 19:10:00 -
Sisi'den dikkat çeken Gazze açıklaması: Reddediyoruz

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Gazze Şeridi'ndeki sivillerin kuşatma veya yerinden etme yoluyla toplu cezalandırmaya maruz bırakılmasını kabul edemeyecekelrini açıkladı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sisi, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'yı başkent Kahire'de kabul etti.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin de hazır bulunduğu görüşmede, Gazze Şeridi'ndeki gerilime ilişkin gelişmeler ele alındı.

Görüşmede, mevcut durumun ciddiyeti, bölgenin güvenlik ve istikrarına yönelik tehditler, sivillerin korunması, hedef alınmasının önlenmesi ve uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesinin yanı sıra çatışmanın yayılmasının önlenmesi için çalışmanın gerekliliği konusunda mutabakata varıldı.

Cumhurbaşkanı Sisi, Gazze Şeridi'nde kötüleşen insani koşullara ve uluslararası toplumun, Gazze halkına acil insani yardım sağlayarak ve acılarının yükünü hafifleterek sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğine dikkati çekti.

Gerilimi azaltmanın zorunlu olduğunun altını çizen Sisi, sivillerin "kuşatma, aç bırakma veya tehcir etme gibi" toplu cezalandırma politikalarına maruz bırakılmasını reddettiklerini vurguladı.
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Görüşmede Fransa'nın da Gazze Şeridi'ndeki gerilime ilişkin "görüşünü ortaya koyduğu" belirtilen açıklamada, Fransa'nın görüşünün ne olduğu konusunda ise bilgi verilmedi.

İsrail Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 291’i asker 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 750 kişinin öldüğünü, 9 bin 700 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 58 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca 11 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan’ın güneyindeki İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana Hizbullah ve İsrail ordusu arasında çıkan çatışmalarda ise şu ana kadar 3 sivil ile 4 Hizbullah milisi ve 2 Filistin İslami Cihad Hareketi üyesi öldü.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri öldü.

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