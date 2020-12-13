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Dünya Sisi yönetimindeki Mısır'da bir skandal daha! Gözaltına aldılar
Dünya

Sisi yönetimindeki Mısır'da bir skandal daha! Gözaltına aldılar

Mısır'da darbeci hain Sisi'nin kanlı darbesiyle görevinden uzaklaştırılan ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi dönemi Ulaştırma Bakanı Hatim Abdullatif gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-12-13 17:12:00 -
Sisi yönetimindeki Mısır'da bir skandal daha! Gözaltına aldılar

Mısır'da darbeci hain Sisi'nin kanlı darbesiyle görevinden uzaklaştırılan ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi dönemi Ulaştırma Bakanı Hatim Abdullatif gözaltına alındı. Yerel basında yer alan haberlere göre, Mısır güvenlik güçleri, Abdullatif'i başkent Kahire'nin doğusundaki evinden gözaltına aldı.

Güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberlerde, Mısır savcılığının Abdullatif'i "yasa dışı bir örgüte üye olmakla" suçladığı bildirildi.

Abdullatif, Mursi döneminde Hişam Kandil Başbakanlığında kurulan hükümette Ulaştırma Bakanlığı görevini üstlenmişti.

Mısır'da geçen hafta da "terörü finanse etmek ve yasa dışı kurulan bir cemaate üye olmak" suçlamasıyla hakkında soruşturma açılan yine Mursi dönemi Çalışma Bakanı Halid el-Ezheri'nin 15 gün gözaltında tutulmasına karar verilmişti.

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