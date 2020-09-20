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Dünya Sisi yönetimindeki Mısır'a flaş çağrı!
Dünya

Sisi yönetimindeki Mısır'a flaş çağrı!

Uluslararası Af Örgütü, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yaptığı kanlı darbe ile göreve gelen darbeci Abdulfettah es-Sisi karşıtı gösteri çağrısı yaptıkları gerekçesiyle tutuklu bulunan aktivistlerin serbest bırakılmasını istedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-20 17:49:00 -
Sisi yönetimindeki Mısır'a flaş çağrı!

Uluslararası Af Örgütü, 20 Eylül 2019 tarihinde, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yaptığı kanlı darbeyle göreve gelen darbeci Abdulfettah es-Sisi karşıtı gösteri çağrısı yaptıkları gerekçesi ile tutuklanan aktivistlerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Uluslararası Af Örgütünün sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan yazılı açıklamada, Mısır'da darbeci Sisi iktidara gasp ettiğinden bu yana darbeye karşı çıkan halkın aleyhindeki en büyük kampanyanın üzerinden bir yıl geçtiği bildirildi.

Geçen sene içlerinde gazeteci ve aktivistlerin de yer aldığı en az 4 bin kişinin gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, bunlardan bazılarının gösterilere bile katılmadığı kaydedildi.

Açıklamada, tutukluların çoğunun asılsız terör suçlamaları ile içeride tutulduğu bildirildi.

Darbeci Mısır yönetiminden ise Uluslararası Af Örgütünün çağrısı ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Ne olmuştu?

İspanya'da ikamet eden Mısırlı muhalif müteahhit Muhammed Ali, geçtiğimiz sene halka 20 Eylül tarihinden itibaren darbeci Sisi rejimine karşı protestolar yapmaları çağrısında bulunmuştu.

Çağrılara riayet ederek meydanlara çıkan yüzlerce vatandaş gözaltına alınmış fakat ardından birçoğu serbest bırakılmıştı.

Muhammed Ali, gösterilerin birinci senesinde bugün için de tekrar eylem çağrısında bulunmuştu. Fakat sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde sokaklarda yoğun güvenlik tedbirlerinin alındığı ve meydanlarda sükunetin hakim olduğu görülürken, sosyal medya platformlarının ise oldukça hareketli olması göze çarpıyor.

Mısırlı sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı eylem yapılması gerektiğini belirtirken bir diğer kesim ise evlerde kalıp darbeci Sisi'ye destek verilmesi şeklinde skandal çağrılarda bulunuyor.

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