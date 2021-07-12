Sisi yönetimi, İhvan’ın üst düzey 10 ismini daha idam etmeye hazırlanıyor!

Mısır'da mahkeme, Müslüman Kardeşler'in (İhvan) üst düzey 10 ismine yönelik idam cezasını daha onadı.

Mısır'ın resmi haber ajansı MENA'nın aktardığına göre Mısır'da yapılan mahkemeler neticesinde, aralarında İhvan'ın lideri Muhammed Bedii'nin de aralarında olduğu 10 üst düzey isme verilen idam cezası onandı.

Söz konusu isimler güvenlik güçlerine saldırı, hapishane baskınları, Hamaz ve Hizbullah'a yardım gibi konularda suçlu bulundu.

Mahkeme tarafından alınan karar nihai karar niteliğinde. İdamların ise ne zaman infaz edileceği belirsizliğini koruyor.

Geçtiğimiz günlerde ülkede İhvan'ın, aralarında Safvet Hicazi ve Muhammed Biltaci gibi isimlerin de olduğu 12 üst düzey ismine daha idam kararı vermişti.

Mısır'da 2013 yılındaki darbenin ardından ordunun Rabia Meydanı'ndaki protestoculara yönelik saldırısında yüzlerce sivil öldürülmüştü. Darbe sonrası on binlerce kişi cezaevlerine atıldı. Bu cezaevlerinde işkence ve tecavüz gibi ihlallerin yaşandığı, çok sayıda mahkumun da cezaevlerinde hayatını kaybettiği biliniyordu.

Birçok İhvan mensubu ve lideri de hukuksuz bulunan mahkemelerce alınan kararlar neticesinde idam edildi.

Şevki Yılmaz idamları değerlendirdi

Rize eski Milletvekili ve yazar Şevki Yılmaz, idamlara ilişkin sosyal medya hesabından şu sözlerle değerlendirdi:

“Vatikan merkezli şer yuvası, Şehid Hasan el Benna'nın talebeleri ve

Şehid Mursi'nin yarenleri İhvan mensubu kardeşlerimizi darağacında, yağlı urganın ucunda görmek istiyorlar.

Zalimler bize ne yapabilirler ki; sürülmemiz HİCRET

hapsedilmemiz İTİKAF öldürülmemiz ŞEHADET'tir!”