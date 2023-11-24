Sisi rejimi İsrail'in Gazze ablukasını kırmayı hedefleyen konvoyu engelledi!

Mısır'daki sivil toplum kuruluşlarının öncülük ettiği konvoyun yola çıkması Abdulfettah es Sisi rejimi tarafından engellendi.

Cuma günü Kahire'den Gazze'ye doğru yola çıkması planlanan "Küresel Vicdan Konvoyu", girişimin Mısırlı yetkililer tarafından engellendiğinin bildirilmesi üzerine süresiz olarak ertelendi.

Konvoy İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı kırmayı ve bölgeye insani yardım ulaştırmayı amaçlıyordu.

New Arab'ın aktardığı habere göre konvoyun yarın Kahire'den Kuzey Sina vilayetine doğru yola çıkması ve Refah sınır kapısından Gazze'ye geçmesi planlanıyordu. Konvoydaki gönüllülere göre girişim, konvoya güvenlik izni vermeyi reddeden Mısırlı yetkililer tarafından engellendi.

Mısırlı 15 parti, sivil toplum örgütü ve insan hakları grubu bu hafta Abdulfettah es Sisi yönetimine konvoyun Gazze'ye geçişine izin vermesi için ortak bir çağrıda bulunmuştu.

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Çağrıda Sisi rejiminden "Gazze'ye uygulanan kuşatmayı kırmak üzere konvoyun Refah'a doğru yola çıkması için gerekli prosedürleri kolaylaştırması" talep edilmişti.

Mısır'da Sisi yönetiminin ve geçmişteki Hüsnü Mübarek yönetiminin daha önce Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen birçok konvoyu engellediği biliniyordu.

Kaynak: Mepa News