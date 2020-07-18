Sisi kaşınıyor! "Eli kolu bağlı kalmayacağız"

Mısır'ın başkenti Kahire'de Libyalı kabile liderleriyle bir araya gelen diktatör katil Abdulfettah es-Sisi, "Sirte'ye saldırı için yapılan askeri hazırlıklar karşısında eli kolu bağlı durmayacağız. Libya'nın kanun kaçakları için bir sığınak haline dönüşmesini kabul etmedik." dedi.

Libyalı kabilelere, "ulusal bir ordu" çatısı altına girme ve silahların sadece devlet kurumları elinde olması çağrısında bulunan Sisi, ulusal ordu inşası için ülkesinin Libyalı kabile mensuplarını misafir etmeye ve eğitmeye hazır olduğunu söyledi.

Euronews'in haberine göre, Libya'daki siyasi bölünmüşlüğün krize çözüm getirmeyeceğini ifade eden Sisi, ülkesinin Libya'nın iç işlerine dışarıdan müdahaleyi de kabul etmediğini savundu.

Sisi'nin Libya'daki krizden şikayet etmesine rağmen meşru hükümet yerine bir teröristi desteklemesi, tam da kendisinden beklenecek bir rezillik olarak yorumlandı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 20 Haziran'da Libya sınırı yakınlarındaki Hava Kuvvetleri birliklerini ziyareti sırasında, "Mısır ordusunun, gerek duyulması halinde ülke sınırları dışında askeri bir görevde bulunabileceği" mesajını vermişti.