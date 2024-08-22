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Gündem Sisi ilk kez Türkiye'ye geliyor: Tarih belli oldu
Gündem

Sisi ilk kez Türkiye'ye geliyor: Tarih belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-08-22 16:43:00 -
Sisi ilk kez Türkiye'ye geliyor: Tarih belli oldu

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şubat ayındaki ziyareti sonrası beklenen iadeiziyaretini 4 Eylül'de gerçekleştirecek. Görüşmenin ana gündeminin Gazze'deki katliamlar olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır'ın başkenti Kahire'ye 14 Şubat 2024'te yaptığı ziyaretle, ilişkilerde yeni bir sayfa açıldı.

12 yıl sonra ilk kez gerçekleşen ziyaret sonrası; gözler Sisi'nin iadeiziyaretine çevrildi. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin beklenen Türkiye ziyareti önümüzdeki günlerde gerçekleşecek.

4 EYLÜL'DE TÜRKİYE'DE OLACAK

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, 4 Eylül'de ilk kez Türkiye'ye ziyarette bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuğunu Beştepe'de resmi törenle karşılayacak.

İki lider, daha sonra Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına başkanlık edecek.

GÜNDEM GAZZE OLACAK

Yapılacak görüşmelerde İsrail'in saldırılarının durdurulması, bölgede ateşkesin sağlanması ve Netanyahu hükümetinin yargılanması konusunda atılabilecek ortak adımlar görüşülecek.
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Filistin başta olmak üzere Libya, sudan, Somali gibi bölgesel meselelerde kalıcı istikrar, barış ve huzurun tesisi iki yapılabilecekler ele alınacak.

YENİ HEDEF 15 MİLYAR DOLAR

İki ülke arasında 10 milyar dolara ulaşan ticaret hacminde yeni hedef 15 milyar dolar. Bu hedefe ulaşmak için atılacak adımlar görüşülecek.

Sisi'nin beraberinde iş dünyasından isimlerle Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

SAĞLIK, TURİZM VE SAVUNMA SANAYİ

LNG, yenilenebilir, madencilik başta olmak üzere enerjinin yanı sıra; sağlık, turizm ve savunma sanayiinde iş birliği gündemde olacak.

Kahire'deki Yunus Emre Enstitüsü'nde 20 bin öğrencisi var. Her iki ülke de üniversiteler arası işbirliği, medya ve iletişim alanında çalışmaları artırıcı yöndeki çabalar ele alınacak.

"TÜRKİYE ZİYARETİNİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Kahire’deki görüşmelerinin ardından düzenlenen basın toplantısında Sisi’ye davetini iletmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyimizi, cumhurbaşkanları seviyesine taşıdık. Değerli kardeşimi, konsey toplantımızı gerçekleştirmek üzere ilk fırsatta Ankara’ya beklediğimi söyledim” ifadelerini kullandı.

Bu sözlere karşılık olarak ise Sisi, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’yi ziyaret etme davetine cevap vermeyi sabırsızlıkla bekliyorum” diye karşılık vermişti.

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