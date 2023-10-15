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Dünya Sisi ile Blinken arasında dikkat çeken 'yahudi' diyaloğu!
Dünya

Sisi ile Blinken arasında dikkat çeken 'yahudi' diyaloğu!

Yeniakit Publisher
2023-10-15 23:31:00 - 2023-10-16 00:07:31
Sisi ile Blinken arasında dikkat çeken 'yahudi' diyaloğu!

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşmede Yahudiler ile ilgili sözleri dikkat çekti.

Görüşme Mısır’ın başkenti Kahire’de gerçekleşti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Blinken'a, Netenyahu'ya söylediği, "Buraya yahudi olarak geldim" sözlerini hatılattı.

Sisi, görüşmede İsrail'in Gazze Şeridi’ne saldırılarını "Tepki meşru müdafaa hakkının ötesine geçerek Gazze'deki 2,3 milyon insanın toplu olarak cezalandırılmasına dönüştü" diye yorumladı.

Sisi, ayrıca Blinken’a, "Yahudi olduğunuzu söylediniz. Ben Mısır'da Yahudilerin yanında büyümüş bir Mısırlıyım. Hiçbir zaman herhangi bir baskıya, hedef göstermeye maruz kalmadılar ve bölgemizde Yahudilerin hedef alınması da hiçbir zaman yaşanmadı” dedi.

Blinken Hamas'ı hedef alarak Sisi'ye cevap verdi: Hamas'ın eylemlerinden dehşete düşen “bir insan olarak” oraya gittim.
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