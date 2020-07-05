Sisi Etiyopya’da darbe planladı

Mehmet Aydın

Mısır’da 7 yıl önce ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’ye darbe yapıp yönetimini eline alan Sisi, bu defa Nil Nehri üzerindeki baraj nedeniyle kriz yaşadığı Etiyopya’da darbe planladı...

Etiyopya’da 2011’den beri inşası süren Hedasi Barajı’nın Nil Nehri havzasındaki Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında başlattığı kriz hâlâ çözüm beklerken Kahire’deki Sisi yönetimi kirli yollara başvuruyor. Geçtiğimiz hafta Etiyopya nüfusunun içindeki en büyük etnik grup olan Oromolar’ın sesi durumunda olan aktivist ve sanatçı Hachalu Gundessa’nın öldürülmesi ve sonrasındaki protesto gösterilerinde Sisi yönetiminin parmağı olabileceği iddia edildi.

Afrika’nın en büyük barajı olan Hedasi Barajı’nda su toplanmaya başlaması halinde Mısır ekonomisinin çökme tehlikesiyle karşı karşıya olmasından endişe eden Sisi yönetimi, Etiyopya’da bir iç savaş çıkarıp ülkeyi zayıflatmak ve sonrasında kedisine yakın bir ismi başa getirmek için Gundessa’nın öldürülmesine dahil olduğu iddia edildi.

Cinayette parmağı var

Sisi yönetiminin Oromolar’ın ayrımcılığa ve hak ihlallerine uğradıkları gerekçesiyle 2015-2018 yıllarında geniş kapsamlı gösteriler yapmış olmasını dikkate alarak Gundessa’nın suikastle öldürülmesini sağladığı ve ardından protestoculara destek verdiği bildirildi.

87 kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce insanın yaralandığı bir kaç günlük gösterilerde Etiyopya’daki Abiy Ahmed hükümetini yıkmaya çalışan Sisi rejimi, ülkedeki güvenlik güçlerinin eylemleri büyük oranda bastırmasıyla şimdilik hedefine ulaşamadı. Başbakan Abiy Ahmed de Gundessa’nın öldürülmesi sonrası yaşanan olayların iç savaş çıkarma girişimi olduğunu ve teşebbüsün akamete uğratıldığını belirterek, bir anlamda Msır’ın darbe girişimine dikkat çekti.

Nil, Etiyopya’dan doğuyor

Beyaz Nil ve Mavi Nil’in birleşmesinden oluşan Nil Nehri’nin su kaynağının yüzde 85’i Etiyopya’daki Mavi Nil Nehri’nden geliyor. Halkının yüzde 60’ından fazlasının elektriğe erişiminin olmadığına vurgu yapan Etiyopya, kalkınmak isteyen ve sınırlı kaynaklarına sahip bir Afrika ülkesi için baraj projesinin hayati öneme sahip olduğunu belirtiyor. İlk başta 750 megavat elektrik üretecek tesis bittiğinde 6 bin 450 megavat enerji üretecek ve Afrika’nın en büyük hidroelektrik santrali olacak.

Etiyopya, barajı 3 yıl içinde doldurmak isterken, Mısır en az 7 yılda barajın doldurulması konusunda baskı yapıyor. Addis Ababa hükümeti, Mısır’ın çıkarlarının olumsuz etkilenmeyeceğini de her fırsatta dile getiriyor.