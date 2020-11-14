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Dünya Sisi, Biden’a yalakalık için maaşlı adam tuttu
Dünya

Sisi, Biden’a yalakalık için maaşlı adam tuttu

ABD’de Demokrat Joe Biden’ın, resmi olmayan sonuçlara göre Başkanlık seçimini kazanması üzerine Mısır’ın darbeci Cumhurbaşkanı Sisi harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2020-11-14 15:56:00 -
Sisi, Biden’a yalakalık için maaşlı adam tuttu

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, Mısır’ın Washington Büyükelçisi Motaz Zahran’ın, Brownstein Hyatt Farber Schreck adlı şirketle aylık 65 bin dolarlık anlaşma imzaladığı bildirildi. Denver merkezli şirketin Mısır Büyükelçiliği ile yaptığı anlaşmanın politika direktörlüğünü emekli Cumhuriyetçi Kongre üyesi ve Temsilciler Meclisi Dış ilişkiler Komitesi eski Başkanı Ed Royce yürütecek.

Mısır’ın lobi çalışmalarının, Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi’nin eski çalışanlarından Nadeam Elşami tarafından da takip edileceği belirtildi.
Mevcut Başkan Donald Trump arasının iyi olduğu firavun Sisi için G-7 zirvesinde “En favori diktatörüm” nitelendirmesinde bulunmuştu.

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