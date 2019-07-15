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Şişecam Düzcam, Hindistan'ın önde gelen gayrimenkul geliştiricilerini ağırladı

Şişecam Düzcam, sponsor olduğu BIZNET 2019 etkinliği kapsamında, Hindistan’da faaliyet gösteren en büyük gayrimenkul geliştiricisi firmaların satın alma yöneticilerini ağırladı

15 Temmuz 2019 Pazartesi 09:36
Şişecam Düzcam, Hindistan'ın önde gelen gayrimenkul geliştiricilerini ağırladı

İSTANBUL (AA) - Şişecam Düzcam, Hindistan’da faaliyet gösteren en büyük gayrimenkul geliştiricisi firmaların satın alma yöneticilerini İstanbul'da ağırladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hindistan Gayrimenkul Geliştiricileri Derneği (CREDAI MCHI) tarafından bu yıl 6.'sı düzenlenen BIZNET 2019 etkinliği, İstanbul’da gerçekleştirildi.

Şişecam Düzcam, sponsorları arasında yer aldığı etkinlik kapsamında, Hindistan’da faaliyet gösteren en büyük gayrimenkul geliştiricisi firmaların satın alma konusunda en yetkili 50 kişilik yönetici ekibini Şişecam Genel Merkezi showroomunda ağırladı.

Şişecam Düzcam, Hindistan gayrimenkul geliştiricileriyle birebir görüşmeler yaparak Şişecam'ın vizyonu ve ürün gamı ile ilgili detaylı bilgiler paylaştı.

Etkinlik kapsamında, en son teknolojilerin kullanıldığı ve pazarın ihtiyacı doğrultusunda geliştirdiği yeni ürünlerini de tanıtan şirket, üstün nitelikli camları ve ürün yelpazesinin zenginliği ile de ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü.

Etkinlik süresince katılımcılar, Şişecam Düzcam'ın Hindistan'daki yatırımları başta olmak üzere küresel faaliyetleri hakkında da bilgilendirildi.

Geçen yıl Hindistan'da yüzde 50 ortak olduğu iştirakin tamamını satın alarak, ülkedeki varlığını güçlendiren Şişecam Düzcam, Hindistan pazarında Şişecam Flat Glass India ismiyle faaliyet gösteriyor.

Şirket, ürün gamını Hindistan yerel pazarının talep ve ihtiyaçları doğrultusunda geliştirip çeşitlendirerek yenilikçi çözümler geliştirmeye devam ediyor.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 09:36
  1. BIZNET 2019
  2. şişecam

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