Şişecam 3 bin 500 yıllık "Cam Eserler Koleksiyonu"nu dijitale taşıdı

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin en köklü kuruluşları arasında yer alan Şişecam, Anadolu topraklarında bulunan camlardan oluşan ve camın 3 bin 500 yıllık tarihe ışık tutan ‘Cam Eserler Koleksiyonu’nu dijitale taşıyarak, tarih ve sanatseverlerle buluşturdu.



Şişecam açıklamasına göre, Şirket tarafından hazırlanan ve "www.sisecamcameserleri.com/tr" üzerinden ziyaret edilebilen dijital sergi, sanatseverleri Osmanlı, Bizans, Roma ve Antik olmak üzere binlerce yıl geriye uzanan camın tarihi üzerine bir yolculuğa çıkarıyor.



Şişecam’ın insanlığın tarihsel gelişimini yansıtan kültürel değerleri korumak, gelecek nesillere aktarmak ve yaşatmak amacıyla bir araya getirdiği "Cam Eserleri Koleksiyonu", İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü’ne bağlı, Arkeolojik ve Etnografik olmak üzere toplam 520 eserden oluşuyor.



Dijital sergi, koleksiyonda yer alan 281 eseri Antik Yunan, Roma, Bizans ve Osmanlı başlıkları altında ve üç boyutlu olarak gösteriyor. Ayrıca, eserlerin her birini dönem, bulunduğu bölge ve üretiminde kullanılan teknikler açısından incelemeyi mümkün kılıyor.





