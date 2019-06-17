Şişe çevirmece, kutu oyununa uyarlandı

Gündelik hayatta sıklıkla kullanılan sosyal medya platformları bir kutu oyunu ile bir araya getirildi.

Şişe çevirmece oyunu sosyal medya ile bir araya getirildi. Geleneksel şişe çevirme oyunundan esinlenerek hazırlanan Social Troll’de, ilerlemek için yapılması gereken tek şey, sosyal medya hesapları üzerinden verilen görevleri eksiksiz yerine getirmek.

Toplam 333 görev kullanıcıları bekliyor

Oyun, Tolga Unal, Semih Üstün ve sektörün kutu oyunu üreticisi Tekin Kaplan’dan oluşan bir takımın elinden çıkarken, oyunda toplam 333 görev bulunuyor. Oyuncular ellerinde bulunan en fazla 5 adet görev kartı üzerinde yazılı görevler ile birbirlerine sosyal medya üzerinden meydan okuyabilecek.

Oyunun, büyük küçük herkesin oynadığı şişe çevirmece oyunundan esinlenerek hazırlandığını belirten oyunun kurucusu Sinan Alaeddinoğlu “Oyun Türkiye’nin ilk interaktif kutu oyunu olma özelliğini taşıyor.Bir kutu oyunu olan Social Troll’ün amacı, sosyal medya üzerinden verilen görevleri tamamlayıp; başlangıç çizgisinden bitiş çizgisine en kısa sürede ulaşmak. Her biri birbirinden eğlenceli tam 333 görev barındıran ve oyuncuların cesaretli seçimlerini bekleyen oyunda sosyal medyada size verilen görevleri eksiksiz olarak yerine getirmeniz gerekiyor. Örneğin, basit bir tweet atmanızı, WhatsApp’tan telefonunuzdaki bir resmi paylaşmanızı ya da bir videoyla YouTube takipçilerinizi şaşırtmanızı sağlayacak görevlerin verildiği oyunun çok kısa sürede gençler arasında yaygınlaşmasını ve gençlerin hayatını daha eğlenceli hale getirmesini bekliyoruz” dedi.