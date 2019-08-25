Sisam Adası’ndaki yangında 5 otel tahliye edildi

Yunanistan’ın Sisam Adası’nda çıkan yangın nedeniyle 5 otel tahliye edilirken, turistler spor salonlarına yerleştirildi.

Sisam Adası’nda dün başlayan yangın yerleşim alanlarını ve adadaki tatil köylerini tehdit ediyor. Yangın nedeniyle adadaki 5 otel tahliye edilirken, yüzlerce turist geçici olarak spor salonlarına yerleştirildi. İtfaiye yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, adanın doğusunda çıkan yangına en az 70 itfaiyeci ve 13 motorun müdahalede bulunduğu bildirildi.

Sisam Belediye Başkanı Christodoulos Sevastakis ise, adanın doğusundaki antik Pythagorion kasabası yakınlarındaki çok sayıda otelden bine yakın kişinin tahliye edildiğini açıkladı. Sevastakis, “Büyük bir yangın değil ama otellere çok yakın. Pythagorion tehlikede değil” diyerek endişelenecek bir durum olmadığını belirtti.

Sahil güvenlik botlarının da yangına müdahale eden ekiplere yardımcı olmaya çalıştığı ve yangına yakın plajlardaki tatilcileri bölgeden tahliye ettiği kaydedildi.

İtfaiye yetkilileri, son 24 saat içinde ülke genelinde 50’den fazla yangın çıktığın ve şiddetli rüzgarın alevleri beslediğini açıkladı.