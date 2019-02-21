Sis İstanbul’da ne kadar sürecek? İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

İstanbul’da iki gündür etkisini sürdüren sis, bugün de İstanbul’da etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji’den sisin ne kadar süreceği ve İstanbul’a karın ne zaman yağacağına ilişkin hava tahmini raporu açıklandı.

İstanbul'da sis etkisini sürdürüyor. Bugün 3. gün. Kara ve deniz ulaşımı etkileniyor. Meteorolojiden yapılan açıklamada, yoğun sis ve beklenen kar yağışına dair şunlar söylenildi: "Yarın gece sulu kar, cumartesi günü de fırtınayla birlikte kar yağışı bekleniyor. Kar yağışı pazar öğlene kadar görülecek"Avrupa yakasının başta Silivri olmak üzere Selimpaşa, Kumburgaz ve Büyükçekmece'de görüş mesafeleri 5 metreye kadar indi. Yoğun sisten dolayı sürücüler zaman zaman zor anlar yaşarken, binalar neredeyse görünmez hale geldi. İstanbul'un birçok bölgesinde iki gündür etkili olan sis gece saatlerinde de etkisini artırarak devam etti.

Vapur seferleri iptal

Sis nedeniyle Bakırköy Sahil yolunda görüş mesafesi 50 metreye kadar düşerken sürücüler, sis farlarını yakarak güçlükle ilerleyebildi. Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamada, yoğun sis nedeniyle tüm vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi. İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) internet sitesinde yer alan duyuruda olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 07.00 Pendik-Yalova, Yalova- Pendik ile 07.14 Yalova-Yenikapı, 07.45 Yenikapı-Yalova, 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı seferinin karşılıklı olarak iptal edildiği belirtildi. Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Bölgede sabah saatlerinde etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın saat 05.00'da çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu. Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.