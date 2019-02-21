0553 313 94 23

Sis İstanbul’da ne kadar sürecek? İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

İstanbul’da iki gündür etkisini sürdüren sis, bugün de İstanbul’da etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji’den sisin ne kadar süreceği ve İstanbul’a karın ne zaman yağacağına ilişkin hava tahmini raporu açıklandı. Son dakika İstanbul hava durumu.

21 Şubat 2019 Perşembe 10:41
Sis İstanbul’da ne kadar sürecek? İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

İstanbul’da iki gündür etkisini sürdüren sis, bugün de İstanbul’da etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji’den sisin ne kadar süreceği ve İstanbul’a karın ne zaman yağacağına ilişkin hava tahmini raporu açıklandı. 

İstanbul'da sis etkisini sürdürüyor. Bugün 3. gün. Kara ve deniz ulaşımı etkileniyor. Meteorolojiden yapılan açıklamada, yoğun sis ve beklenen kar yağışına dair şunlar söylenildi: "Yarın gece sulu kar, cumartesi günü de fırtınayla birlikte kar yağışı bekleniyor. Kar yağışı pazar öğlene kadar görülecek"Avrupa yakasının başta Silivri olmak üzere Selimpaşa, Kumburgaz ve Büyükçekmece'de görüş mesafeleri 5 metreye kadar indi.  Yoğun sisten dolayı sürücüler zaman zaman zor anlar yaşarken, binalar neredeyse görünmez hale geldi. İstanbul'un birçok bölgesinde iki gündür etkili olan sis gece saatlerinde de etkisini artırarak devam etti. 

Vapur seferleri iptal

Sis nedeniyle Bakırköy Sahil yolunda görüş mesafesi 50 metreye kadar düşerken sürücüler, sis farlarını yakarak güçlükle ilerleyebildi. Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamada, yoğun sis nedeniyle tüm vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi. İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) internet sitesinde yer alan duyuruda olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 07.00 Pendik-Yalova, Yalova- Pendik ile 07.14 Yalova-Yenikapı, 07.45 Yenikapı-Yalova, 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı  seferinin karşılıklı olarak iptal edildiği belirtildi. Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Bölgede sabah saatlerinde etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın saat 05.00'da çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu. Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 10:41
  1. Yalova
  2. Çanakkale
  3. Sis İstanbul’da ne kadar sürecek?
  4. İstanbul’a kar ne zaman yağacak?
  5. istanbul vapur seferleri iptal mi
  6. meteoroloji son dakika haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Bizim her yerde var olmamız lazım"
    1. "Bizim her yerde var olmamız lazım"
    2. FETÖ'cü kaymakama 6 yıl 3 ay hapis!
    3. "Yurt dışındaki vatandaşlara e-Devlet..
    4. Gaziantep'teki doğal gaz patlaması
    5. "Hamaney, hükümetin ekonomi..
    6. İdrar yolu hastalıkları “ürodinami”..
    7. Kılıçdaroğlu’na “Ozan Arif” tepkisi
    8. Hamilelik Okulunda 13’üncü dönem..
    9. 16 eski savcı ve hakime istenen ceza..
    10. Yeni sondaj gemisi Altınova’da bakıma..
    11. Muratpaşa Belediyesi yaraları sarıyor
    12. "Taraftarımızın verdiği pozitif enerji..
    13. Şırnak’ta okulların etrafı..
    14. Kızıltepeli kadınlar mantı açarak aile..
    15. Savcı ve emniyet güçlerini hedef..
    16. Hakkari’de 24 bin adet av tüfeği..
    17. CHP'de olağanüstü PM talebi geri çekildi
    18. Park Afyon’da canlı yayın
    19. Mane'nin başı hırsızlarla dertte
    20. Özbelsan’ın yeni tesisleri açılıyor
    21. GÜNCELLEME - Mersin'de 5 katlı bina..
    22. FETÖ'ye şok' En pahalı avukat da işe..
    23. Dünya gıda sektörünün devleri Dubai’de..
    24. Düzce’den 2018 yılında 13 bin 797 ton..
    25. AGÜ’de Yemen Günü
    26. “Üçlemeler” fotoğraf tutkunlarıyla..
    27. Dünya Şampiyonları Bartın..
    28. Rektör Çomaklı ATAUZEM’i ziyaret etti
    29. Rektör Çomaklı, “Yükseköğretimde..
    30. Bilecik’te Kent Konseyi tekrar..
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı